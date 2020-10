Cisco Webex cải tiến: Hỗ trợ nhân viên làm việc năng suất, an toàn

Đại dịch đã làm thay đổi đáng kể cách chúng ta làm việc và cảm nhận của chúng ta đối với việc quay trở lại văn phòng. Theo một cuộc khảo sát toàn cầu mới đây, 95% nhân viên không thấy thoải mái với việc quay trở lại văn phòng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, 98% kỳ vọng các cuộc họp trong tương lai có thể tham dự từ nhà, 53% số doanh nghiệp đang lên kế hoạch tối ưu hóa diện tích văn phòng, và 96% mong muốn các công nghệ thông minh sẽ cải thiện môi trường làm việc.

Trong bối cảnh đó, bộ phận các giải pháp Cộng tác của Cisco công bố các cải tiến trải nghiệm làm việc từ xa và tại văn phòng nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì sự an toàn và hoàn thành tốt công việc năm 2020 và các năm tiếp theo.

Theo khảo sát, 58% nhân viên cho biết họ muốn tiếp tục làm việc từ xa từ 8 ngày trở lên mỗi tháng ngay cả sau khi đại dịch kết thúc. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao trải nghiệm họp video. Theo đó, Webex cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ người dùng trước, trong và sau cuộc họp như cải tiến giao diện theo phong cách riêng, đơn giản hóa các tìm kiếm, cá nhân hóa trải nghiệm và giảm thiểu tiếng ồn xung quanh.

Xuất hiện theo phong cách riêng

Nếu lo ngại phải chờ ở sảnh trước khi cuộc họp bắt đầu thì có thể tận dụng thời gian đó để cá nhân hóa phong cách. Chúng tôi đã mở rộng chế độ xem có thể thấy rõ phông nền hiển thị, hoặc lựa chọn phông nền ảo cho cuộc họp video. Chúng tôi cũng đã bổ sung một số phông cho người dùng lựa chọn.

Đơn giản hóa các tìm kiếm

Thiết kế trang nhã mới đặt các nút điều khiển ở vị trí hợp lý nhất mà không che mất nội dung chia sẻ hoặc video, và thậm chí còn tùy chỉnh để phù hợp với kích thước mỗi màn hình. Nếu muốn trò chuyện với ai đó, chỉ cần di chuột đến vị trí của họ và chat cá nhân dễ dàng trong cuộc gọi video.

Cá nhân hóa trải nghiệm

Nếu thấy khó chịu khi màn hình bị choán bởi một ô lớn màu xám vì người tham gia họp không bật video camera, thì có thể chọn lựa chức năng Webex ẩn những người không chia sẻ video. Đây chỉ là một trong số nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh mới. Chỉ cần tùy chỉnh một lần, các cuộc họp sau sẽ tự động theo tùy chỉnh.

Không còn tiếng ồn xung quanh

Tiếng ồn hay âm thanh nhiễu từ bên ngoài gây mất tập trung trong các cuộc họp Webex chỉ còn là quá khứ. Cuối tháng này, công nghệ từ BabbleLabs (công ty do Cisco mua lại) sẽ giúp loại bỏ tạp âm từ bên ngoài như tiếng ồn của máy hút bụi, xe trên đường,... đồng thời tăng âm lượng của người nói để những người tham gia họp có thể nghe rõ ràng.

Các doanh nghiệp phải chuẩn bị rất nhiều cho các thay đổi sau đại dịch như tối ưu hóa không gian làm việc, giải quyết những lo lắng của nhân viên về vấn đề vệ sinh, giãn cách xã hội, đồng thời tìm cách truyền đạt thông tin và các chính sách đến tất cả nhân viên một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, Cisco cung cấp dữ liệu và công cụ giúp các doanh nghiệp vận hành trở lại một cách trơn tru.

Cụ thể như nhiều cảm biến môi trường hơn trong các thiết bị Webex, thu thập dữ liệu về nhiệt độ phòng, độ ẩm, chất lượng không khí... cũng như đếm số người, qua đó cho phép doanh nghiệp hành động để cải thiện năng suất và chất lượng trải nghiệm họp.

Ngoài ra còn có Webex Room Navigator - Các thiết bị mới lắp đặt phía trong và ngoài phòng họp, giúp người dùng tiến hành đặt phòng thông minh, an toàn và cung cấp dữ liệu sâu cho các chuyên gia CNTT và nhà quản lý cơ sở vật chất.

Trung tâm Điều khiển Webex - Công cụ phân tích không gian làm việc sâu và hữu ích với các thông tin chi tiết cả về việc sử dụng phòng và các chỉ số về không gian như các phòng đã được đặt nhưng không được sử dụng, công suất trung bình của các phòng và mức độ tiếng ồn xung quanh.

Bên cạnh đó, Cisco cũng cải thiện tính năng tích hợp với đối tác, hướng tới mục tiêu tăng cường bảo vệ nhân viên, trong đó có 3 sự tích hợp là Biển báo kỹ thuật số và liên lạc nhóm với ứng dụng Appspace; Cộng tác thông tin với Vyopta và Tìm đường với MazeMap.

Rất nhiều chuyên gia đánh giá cao sự cải tiến vượt bậc của Webex Meeting. Jeetu Patel, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc, Nhóm An ninh & Ứng dụng, Cisco cho biết: "Không gian làm việc tương lai sẽ theo xu hướng lai: mọi người sẽ làm việc tại nhà và văn phòng công ty ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào tính chất công việc. Nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cấp trải nghiệm Webex lên gấp 10 lần so với tương tác trực tiếp. Và khi mọi người tương tác trực tiếp, chúng tôi muốn Webex mang đến trải nghiệm tốt hơn gấp 10 lần so với trước đây nhờ tích hợp phần mềm các thiết bị cộng tác một cách toàn diện. Những cải tiến mà chúng tôi ra mắt hôm nay là một bước tiến lớn trong việc cung cấp khả năng kết nối xuyên suốt cho phép làm việc từ xa an toàn mà vẫn đảm bảo các trải nghiệm làm việc thông minh theo xu hướng lai phục vụ cho việc quay trở lại văn phòng một cách an toàn".

Còn Ben Watt, Dịch vụ Công nghệ thông tin, Viện James Hutton khẳng định: "Webex Room Navigator sở hữu một cấu hình hiện đại, gọn gàng, giúp các đồng nghiệp của chúng tôi tương tác trực quan, tận hưởng trải nghiệp khi sử dụng và có thể sử dụng thường xuyên. Tôi thấy giá trị của các chỉ số môi trường mà Navigator cung cấp, đem đến cho chúng tôi những hiểu biết mới từ các cảm biến chưa từng có trước đây".