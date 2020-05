Chuyện về người anh hùng bắt sống tên ác ôn ở Cố đô Huế

Ông Nguyễn Đình Bảy (thứ 2 từ phải sang) - Nguyên Phó Ban An ninh Trị Thiên; Giám đốc Công an tỉnh Bình Trị Thiên (nay là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) và liệt sĩ, anh hùng LLVTND Lê Văn Trĩ - Nguyên Quyền Trưởng ban An ninh huyện Phú Vang, trong Hội nghị điển hình tiêu biểu tại chiến khu Ba Lòng năm 1969. (Ảnh tư liệu)