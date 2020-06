Xử phúc thẩm vụ container tông Innova đi lùi: Đề nghị thay kiểm sát viên

(VTC News) - Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng "Nổ hũ" 64.000 tỷ đồng.

(VTC News) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.