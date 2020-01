Xét xử vụ bé trai chết trên xe Gateway: Bị cáo Nguyễn Bích Quy nhận sai khi không kiểm tra xe

Sáng 14/1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra xét xử 3 bị cáo liên quan vụ bé trai lớp 1 trường Gateway chết do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Là người đầu tiên bước lên bục xét xử, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Bích Quy Nguyễn Bích Quy (56 tuổi, nhân viên giám sát, đưa đón học sinh trên xe) khai không ký hợp đồng với công ty Ngân Hà, nhưng được người đàn ông tên Đoàn (Lê Đoàn, Phó Giám đốc công ty Ngân Hà) thuê đi làm nhân viên giám sát xe bus đưa đón học sinh, cụ thể là xe số 19 do tài xế Phiến làm lái xe.

“Nhiệm vụ tôi cùng lái xe đến các điểm đón các cháu học sinh đưa đến trường và đưa các cháu vào trường, lên nhà ăn ở tầng 2, rồi xuống tầng 1 để ký vào sổ bàn giao”, bị cáo khai.

Bị cáo Quy khai không được tập huấn về việc đưa đón mà chỉ được “nói qua” từ ông Đoàn.

Các bị cáo tại toà.

“Khoảng 6h15 tôi đi xe đến trường Gateway và để xe ở trường, ông Phiến đưa tôi đến các điểm đón học sinh, đến khoảng 6h45 tôi đến điểm của cháu Long, cháu chưa xuống nên tôi gọi cho mẹ cháu Long bảo đưa cháu xuống.

Khoảng 10 phút sau cháu Long xuống cùng 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi, cháu mặc áo đỏ, quần sooc và đi dép màu đỏ, cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường và tự lên xe.

Cháu ngồi vào hàng ghế thứ 4 từ trên xuống gần cửa sổ, tôi cầm chiếc ba lô màu đỏ, quai xanh từ tay người phụ nữ đi cùng cháu và để vào chỗ cháu ngồi”, bị cáo Quy kể lại.

Bị cáo khai sau khi đón cháu Long thì còn đi đón học sinh ở 2 điểm nữa, 1 điểm 3 cháu, 1 điểm 4 cháu, tổng công là 7 cháu. Bị cáo khai mới làm buổi thứ 2 nên tôi không nhớ tên các cháu.

“Hôm đó tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2 sát cửa. Cháu Long khi lên xe khoẻ mạnh bình thường, cháu thức và không có dấu hiệu buồn ngủ, lúc gần xuống xe tôi gọi các cháu ‘đeo ba lô vào, sắp đến trường rồi’”, bà Quy nói.

Bị cáo khai là người mở cả 2 cửa xe cho các cháu xuống, tất cả các cháu đều biểu hiện bình thường, có 2 cháu đang khóc do đi học buổi đầu tiên. Bị cáo đeo ba lô cho 2 cháu và dỗ.

“Tôi xuống trước mở cửa và các cháu xuống xe, tôi thấy hết các cháu xuống thì đóng cửa xe”, bà Quy nói.

HĐXX hỏi bị cáo có lên xe kiểm tra lại không, bị cáo Quy đáp: “Không”.

“Bị cáo có thấy cháu Long xuống xe không”, HĐXX hỏi tiếp. Bị cáo Quy đáp: “Các cháu xuống xe và đi luôn vào trường, tôi cũng không rõ vì hôm trước cháu Long cũng tự xuống xe và đi vào trường”.

“Các cháu tự đi và tôi đi theo các cháu lên tầng 2, tất cả các cháu đăng ký ăn sáng nên tôi đưa cả 13 cháu lên nhà ăn trên tầng 2.

Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa các cháu đến, do đông các cháu quá nên tôi không để ý có cháu Long trên nhà ăn không. Tôi xuống tầng 1 và ký vào sổ để sẵn ở bàn. Nội dung là ghi số cháu, cháu nào nghỉ, có phép hay không thì ghi vào. Tôi điền vào là đủ 13 cháu”, bị cáo khai.

HĐXX hỏi bị cáo đã kiểm tra chưa mà điển đủ? “Tôi nghĩ tất các cháu bình thường nên điền vào. Sau đó đi về nhà”, bị cáo đáp.

Lúc 15h45 bị cáo đến trường để đón các cháu. "Tôi thấy chỉ 9 cháu xuống mà không có cháu Long nên báo chị The (nhân viên nhà trường), chị The bảo tôi cứ đưa các cháu ra xe trước rồi báo chị The để chị báo cô giáo của cháu Long.

Khi tôi dẫn các cháu ra là khoảng hơn 4h. Khi tôi mở cửa xe, tôi hé xe ra thì có cháu đã hô là “có người chết”, chỉ mở hé 30 cm là đã có cháu hô lên rồi.

Lúc đấy, tôi thấy cháu Long tư thế nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng, cạnh tay phải ghế lái xe ở trên có 3 chai nước, 1 dép ở gần tay phải, 1 dép ở cuối chân, ba lô ở đầu hàng ghế thứ 3”, bà Quy nói.

“Lúc đó tôi không biết làm gì. Có 1 nam thanh niên mặc áo kẻ đi ra bế cháu Long chạy vào trường, tôi bước vài bước theo nhưng các cháu láo nháo nên tôi cho các cháu lên xe. Ông Phiến lái xe có nghe vài cuộc điện thoại và bảo cho các cháu về các điểm”, bà Quy nói thêm.

HĐXX hỏi việc bị cáo không lên xe và kiểm tra xe bus là đúng hay sai. Bị cáo Quy đáp: “Sai”.

“Vậy bị cáo nhận thấy trách nhiệm của mình như thế nào”, HĐXX hỏi nhưng bị cáo Quy không đáp.