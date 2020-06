Xe tải đè chết 5 người trên quốc lộ: Tài xế bị tuyên phạt 12 năm tù

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết trên Quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương), ngày 3/6, TAND huyện Kim Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa) 12 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hà Văn Hoàng tại phiên xử sơ thẩm vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5 khiến 5 người thiệt mạng.

Tại tòa án, Hà Văn Hoàng khai nhận hành vi phạm tội và mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với gia đình.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 23/7/2019, tại Km 63+500 Quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương), Hà Văn Hoàng lái xe tải biển số 29H-150.97 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5.

Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh, báo hiệu đường bộ, xe của Hoàng đâm vào dải phân cách giữa 2 chiều đường làm ô tô bị nghiêng sang phải, tiếp tục lao về trước, đâm vào cột biển báo 102. Xe này tiếp tục đâm 5 xe mô tô và những người đang dừng xe chờ sang đường tại lối mở của dải phân cách giữa 2 chiều đường.

Sau đó, ô tô do Hoàng cầm lái tiếp tục đâm vào sườn bên trái rơ moóc của xe đầu kéo biển số 15C-265.82 do anh Nguyễn Văn Nhật điều khiển tại làn ô tô chiều đường Hải Phòng – Hà Nội rồi đổ nghiêng sang phải và va chạm sau xe máy biển số 34B1-701.66 do anh Nguyễn Văn Tâm lái cùng chiều ở trước.

Đến nay, những người bị hại, đại diện hợp pháp của những người bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho Hà Văn Hoàng.

Vụ tai nạn khiến 5 người chết tại hiện trường, gồm các nạn nhân Tr.V.K, Đ.Q.T, N.V.H, H.T.E và N.Q.H. Ngoài ra, anh Lường Văn May bị thương tích, tổn hại 56% sức khỏe. Thiệt hại về tài sản các xe liên quan và công trình đường bộ là hơn 132 triệu đồng. Trước đó, Tổng cục Đường Bộ cho biết, kết quả giám sát hành trình xác định trước khi xảy ra tai nạn, xe tải di chuyển với tốc độ là 65 km/h và trước đó 20 giây, tốc độ xe này là 63 km/h. Sau tai nạn, Cơ quan Công an phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người lái xe Hoàng. Các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính.

