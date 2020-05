Vụ án chống người thi hành công vụ ở Bắc Từ Liêm: Hai bị cáo được giảm án

Chiều 9/5, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Hà (65 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi) về tội "Chống người thi hành công vụ", HĐXX quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho 2 bị cáo này.

Cụ thể, bị cáo Hà được giảm từ 6 tháng tù treo xuống 9 tháng cải tạo không giam giữ, bị cáo Hồng được giảm án từ 9 tháng tù treo xuống 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Trong phần tuyên án, HĐXX nhận định quá trình xét hỏi, ông Lê Văn Vàng (ủy viên HĐQT Trường Pascal) và một số người được cho là bị bắt giữ có nhiều lời khai bất nhất.

Kết quả tố tụng cho thấy những người này ở lại căn phòng tại lô đất TH1 là tự ý chứ không phải do nhân viên của bà Trần Kim Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty TDS) bắt giữ hay kiểm soát.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/5.

"Nhóm người nói trên có giao nộp các tin nhắn, clip và cho rằng mình bị bắt giữ, đe dọa. Tuy nhiên, các tin nhắn không thể hiện điều này, còn clip thì không rõ do ai thu thập, thu thập ở thời điểm nào. Do đó, chưa đủ cơ sở khẳng định họ có bị bắt giữ, khống chế hay không", HĐXX cho hay.

Từ căn cứ trên, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ có hay không việc các nhân viên trường Pascal bị bắt giữ, đe dọa và khống chế như đơn tố giác của ông Lê Văn Vàng. Nếu không có, cơ quan chức năng cần xem xét xử lý hành vi vu khống của ông Vàng.

Bên cạnh đó, HĐXX cho rằng, để xác định các bị cáo có tội hay không cần phải làm rõ sáng ngày 2/8/2019, tại lô đất TH1, Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm có đang thi hành công vụ.

Quá trình điều tra cũng như diễn biến tại tòa cho thấy sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ ông Vàng về việc một nhóm nhân viên của trường này bị bắt giữ, lực lượng công an đã tới hiện trường, thực hiện việc phá cổng số 1.

Đây là việc làm nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi có thể gây nguy hại tính mạng của công dân, do đó đúng với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Đồng thời, trước khi cắt cổng, cơ quan công an có thông báo nhưng bảo vệ bên trong không mở, điều này là có cơ sở.

Về hành vi cụ thể hóa, bị cáo Hồng ném cát vào cảnh sát PCCC nhằm chống đối, còn bị cáo Hà đã cản trở lực lượng chức năng. Việc bị cáo cho rằng thấy một số người mặc thường phục nên không biết đó là công an là không đúng, bởi cán bộ công an tại tòa khẳng định đã yêu cầu bị cáo đi ra để thi hành nhiệm vụ nhưng không nghe.

Ngoài ra, các luật sư của bị cáo cho rằng Công an quận Bắc Từ Liêm dàn dựng, ngụy tạo chứng cứ. Tuy vậy, HĐXX thấy không đủ cơ sở xác định quan điểm trên, các hành vi, quyết định tố tụng của Công an quận Bắc Từ Liêm là đúng quy định.

HĐXX khẳng định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, nhưng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nên quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm.

Video: Không để oan sai, bỏ lọt tội phạm trong vụ án Hồ Duy Hải