Vụ án căn biệt thự ở Đà Lạt: Tại sao đang tranh chấp vẫn chuyển nhượng?

Mới đây, bà bà Nguyễn Quỳnh Chi (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có đơn gửi báo điện tử VTC News, trình bày, cuối năm 2016, vợ chồng bà Chi nhận chuyển nhượng một biệt thự của Công ty TNHH Tiền Tài (Cty Tiền Tài - trụ sở tại 115 Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) do bà Bùi Thị Mừng làm giám đốc với giá 10 tỷ đồng. Bà Chi cũng đã chuyển đủ số tiền trên cho Cty Tiền Tài qua tài khoản.

Ngày 12/1/2017, bà Mừng đề nghị vợ chồng bà Chi chuyển nhượng lại căn nhà và đất này cho Cty Tiền Tài với giá 40 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, toàn bộ số tiền trên sẽ được Cty Tiền Tài thanh toán cho gia đình bà Chi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

Căn biệt thự đang tranh chấp tại Lâm Đồng.

Ngày 12/1/2017, vợ chồng bà Chi và bà Mừng đã tới Văn phòng công chứng xác lập hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao các giấy tờ có liên quan đến tài sản trên cho Cty Tiền Tài.

Ngày 26/1/2017, hai bên tiếp tục lập thỏa thuận về việc bán nhà với nội dung Cty Tiền Tài cam kết thanh toán toàn bộ khoản tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất (40 tỷ đồng) cho gia đình bà Chi trước ngày 30/7/2017.

Trường hợp không trả tiền đúng hạn, Cty Tiền Tài phải bàn giao căn nhà và đất cho vợ chồng bà Chi quản lý, sử dụng, đồng thời có trách nhiệm hoàn tất thủ tục sang tên lại cho gia đình bà Chi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, hết ngày 30/7/2017, Cty Tiền Tài vẫn không thực hiện đúng cam kết nên ngày 5/8/2017, công ty này đã tự nguyện ký biên bản bàn giao tài sản cho vợ chồng bà Chi. Nhưng bà Bùi Thị Mừng cũng không thực hiện việc chuyển nhượng sang tên nhà và đất trên cho vợ chồng bà Nguyễn Quỳnh Chi như cam kết.

Điều đáng nói, bà Chi phát hiện sau khi làm thủ tục sang tên nhà vào tháng 1/2017 cho Cty Tiền Tài do bà Mừng làm Giám đốc, bà này đã ngay lập tức thế chấp tài sản này để vay ngân hàng hơn 15 tỷ đồng.

“Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu bà Mừng phải nhanh chóng trả nợ cho ngân hàng, giải chấp sổ để sang tên lại cho vợ chồng tôi như cam kết nhưng bà Mừng không hợp tác”, bà Chi cho hay.

Trước nguy cơ mất trắng tài sản, tháng 10/2017, gia đình bà Nguyễn Quỳnh Chi buộc phải khởi kiện Cty Tiền Tài ra toà án nhân dân Đà Lạt đề nghị công ty này phải thực hiện thủ tục sang tên nhà và đất trên cho vợ chồng bà với sự tham gia của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ngân hàng nơi Cty Tiền Tài thế chấp tài sản.

Bà Chi cho biết, trong lúc tòa án đang thụ lý, giải quyết thì Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng nơi Cty Tiền Tài thế chấp căn nhà và đất trên đã ra thông báo xử lý tài sản vào ngày 9/3/2018.

Tiếp đó, ngày 26/6/2018, Cty Tiền Tài do bà Bùi Thị Mừng đại diện đã ủy quyền cho Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng, bán nhà đất mà Cty Tiền Tài đã thế chấp để lấy tiền trả nợ cho ngân hàng.

Ngày 19/7/2018, Cty Tiền Tài đã chuyển nhượng quyền sử dụng căn nhà và đất trên cho bà Nguyễn Thị Thanh An (trú tại đường Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt) với giá 15,4 tỷ đồng, trong khi biệt thự này đang có tranh chấp mà bà Nguyễn Quỳnh Chi đang khởi kiện ra tòa để đòi lại.

"Mặc dù công ty Tiền Tài và phía ngân hàng là đương sự trong vụ án nhưng vẫn cố tình mà chuyển nhượng tài sản cho bà An. Điều lạ lùng hơn nữa là khi biết việc chuyển nhượng trái pháp luật này, tôi đã đề nghị Tòa giải quyết yêu cầu tuyên vô hiệu giao dịch chuyển nhượng này nhưng Tòa án vẫn cho rằng người mua ngay tình nên vẫn công nhận giao dịch chuyển nhượng từ Tiền Tài sang cho bà Nguyễn Thị Thanh An - một cán bộ đang công tác trong ngành tư pháp tỉnh Lâm Đồng”, bà Chi cho hay.

Điều khiến dư luận băn khoăn là vì sao căn biệt thự đang là tài sản tranh chấp bị kiện trong 1 vụ án nhưng vẫn có thể sang tên cho 1 người khác?

Trong khi đó, theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về việc chủ sử dụng đất chỉ được thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu thửa đất đó không có tranh chấp. Vì vậy, theo các luật sư, việc chuyển nhượng là bất hợp pháp. Hợp đồng chuyển nhượng này phải bị tuyên vô hiệu.

Ngoài ra, căn biệt thự này đã được bà Mừng ký biên bản và bàn giao thực tế căn biệt thự để bà Chi thay khoá, quản lý sử dụng. Thêm vào đó quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của toà án gửi tới các đương sự trong vụ án, các bên liên quan, đề cập rõ: “cấm thay đổi hiện trạng tài sản” đang tranh chấp.

Liên quan đến sự việc này, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đã có đơn gửi đến Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. Đơn có nội dung: “Tố giác tội phạm đối với Bùi Thị Mừng - Giám đốc, chủ sở hữu công ty TNHH Tiền Tài, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đã đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét xử lý, nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm, đối tượng Mừng vẫn ngoài vòng pháp luật, thách thức dư luận, gây thiệt hại và bức xúc cho người bị hại. Theo dư luận có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm”.

Ngoài vụ kiện tranh chấp biệt thự với bà Chi, bà Bùi Thị Mừng, Giám đốc công ty Tiền Tài cũng bị ông Đoàn Văn Ninh – một doanh nhân từ TP.HCM có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố cáo bà Mừng đã lừa bán cho ông Ninh một thửa đất (tại đường Trần Quốc Toản, phường 10, TP Đà Lạt) đang trong diện tranh chấp để lấy số tiền 24,7 tỷ đồng. Sau khi phát hiện đất đang tranh chấp, giao dịch chuyển nhượng đất bất thành nhưng bà Mừng không chịu hoàn trả khoản tiền 24,7 tỷ đồng nói trên.

Trả lời trên báo chí, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng, theo như đơn thư tố giác, Công ty TNHH Tiền Tài do bà Bùi Thị Mừng làm Giám đốc dùng một mảnh “đất vàng” làm “mồi” dụ nhiều người dính vào để sau đó dùng “ma thuật” mua bán lòng vòng, cầm cố tài sản… thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng đã lộ rõ bản chất lưu manh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần phải được khởi tố hình sự, chứ không thể dừng ở các phiên tòa xử tranh chấp dân sự?