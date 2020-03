Vì sao vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại?

(VTC News) - Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 13 người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Ông Bùi Mạnh Lân cho biết ông chấp nhận buổi xin lỗi tổ chức ngày 5/3 của Bộ Công an, nhưng nội dung xin lỗi chưa đáp ứng được đề nghị của ông.

(VTC News) - Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý vũ khí.