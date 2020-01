Vì sao bắt tạm giam 2 nguyên lãnh đạo Công ty Tân Thuận, TP.HCM?

Ngày 6/1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa ra quyết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Công Thiện (SN 1965, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận) và Nguyễn Văn Minh (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận).

Hai người này bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, Quận 7 và khu đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Đầu tháng 5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này.

Kết luận trước đó về việc Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán hơn 320.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM cho rằng, Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang chấp nhận chủ trương chuyển nhượng không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định.

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định bởi đây là tài sản kinh tế Đảng, nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá việc ký kết hợp đồng không đúng quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố (Quyết định 1087-QĐ/TU ngày 31/3/2009).

Liên quan đến vụ việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM do những vi phạm: Quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản; không bảo đảm quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ thành phố và thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan, gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Trong vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết đã cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, nguyên là Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP. yêu cầu thanh tra toàn diện đối với Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối với ông Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá chuyển nhượng chưa đảm báo giá trị ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.