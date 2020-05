Truy tố nữ quái tung chiêu bán kem bơ giá rẻ lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơn sang Viện KSND cùng cấp truy tố ra tòa xét xử Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, tháng 9/2017, Thảo biết anh Lê Cảnh C. (29 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang kinh doanh kem bơ nên đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Thảo nói với anh C. là mình làm trong ngành kem bơ, có người nhà ở nước ngoài nên nhập được hàng giá rẻ hơn so với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn mua được mặt hàng này phải có đơn giá từ 200 triệu đồng trở lên.

Sau khi tham khảo giá, ngày 13/9/2017, anh C. ký hợp đồng đặt mua lô hàng hơn 485 triệu đồng và đã chuyển khoản đặt cọc 339 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng). Thảo hẹn ngày 10/11/2017 giao hàng đợt 1.

Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo.

Trong thời gian chờ đợi, Thảo tiếp tục gọi điện mời anh C. mua thêm lô hàng kem bơ đang thanh lý với giá rẻ. Tin tưởng, anh C. ký hợp đồng giá hơn 1 tỷ đồng và đặt cọc 735 triệu đồng.

Sau đó, Thảo mua 300kg kem của Công ty Fonterra Đà Nẵng với giá gần 58 triệu đồng để giao cho anh C. nhằm lấy niềm tin.

Đến ngày giao hàng đợt 1, Thảo khất hẹn và chào bán lô hàng khác với chỉ bằng 58% giá thị trường thì anh C. tiếp tục chuyển 300 triệu đồng đặt cọc. Thảo liên hệ một người ở quận Hải Châu mua hàng để giao trước cho anh C.

Thấy Thảo tạm ứng hàng nhanh, anh C. tiếp tục tin tưởng, mua thêm lô hàng 3,6 tấn kem, đặt cọc 153 triệu đồng. Thảo tiếp tục dùng tiền này mua hàng, nhưng số lượng ít để giao trước cho anh C.

Bằng hình thức này, Thảo 8 lần lừa anh C., chiếm đoạt 1,95 tỷ đồng tiền đặt cọc và lừa 5 người khác ở TP.HCM và Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi lừa các bị hại, tháng 3/2018, Thảo bỏ trốn nhưng đến ngày 20/12/2019 thì bị công an bắt giữ tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo cơ quan điều tra, Thảo có tiền án sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản, đến nay chưa xóa án tích.