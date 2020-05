Truy nã người phụ nữ bế trẻ trong vụ cựu Phó chánh án xâm phạm chỗ ở

Liên quan đến vụ cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) xâm phạm chỗ ở người khác, Công an TP.HCM quyết định truy nã Nguyễn Thị Hương Tâm (37 tuổi, ngụ TP Hải Long, Quảng Ninh) cùng về tội danh trên.

Tâm được xác định là người phụ nữ mặc áo vàng, có mặt cùng với Nam và Tùng trong lúc chiếm giữ nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) vào tối 19/9/2019.

Trong kết luận điều tra bổ sung của Công an TP.HCM mới đây, nhà chức trách giữ nguyên quan điểm về tội danh, đề nghị VKS cùng cấp truy tố hai bị can về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015, không xem xét 2 tội danh như đề nghị của VKS.

Nguyễn Thị Hương Tâm có mặt cùng với Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng trong đêm xâm phạm căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, VKSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị làm rõ Nam và Tùng có dấu hiệu của tội Bắt giữ người trái pháp luật hay không, thể hiện qua tình tiết hai bị can đã "bế các con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên taxi để đưa đến nơi khác".

Ngoài ra, kết quả khám nghiệm hiện trường nhà bà Thảo ở số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, cảnh sát ghi nhận nhiều đồ dùng bị hư hỏng, bà Thảo cho là thiệt hại 500 triệu đồng. Theo VKS, hành vi này có dấu hiệu tội Huỷ hoại tài sản nhưng cơ quan điều tra chưa xem xét.

Theo kết luận điều tra, ngày 10/10/2017, bà Hoàng Trọng Anh Chi (38 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) ký hợp đồng bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 25 tỷ đồng. Số tiền này được thống nhất thanh toán trong 4 đợt.

Bên bán sẽ giao công trình nhà đang xây dựng để bên mua tiếp quản và thực hiện việc quản lý thi công còn lại sau khi nhận tiền đặt cọc đợt 1. Tình trạng căn nhà lúc này đã xây dựng 80%, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12/2017.

Từ 10/1/2017 đến 23/11/2019, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi số tiền cọc 7 tỷ đồng kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng đợt 2 tổng cộng 1,168 tỷ. Còn bà Chi bàn giao căn nhà số 29 cho Thảo tiếp tục giám sát thi công.

Đến ngày 10/1/2019, bà Thảo và Chi gia hạn thời gian hoàn công đến cuối tháng 1/2018. Bên bán sẽ thanh toán tiền lãi của 7 tỷ đồng. Trường hợp bên mua là bà Thảo không đồng ý gia hạn thêm thì bà Chi sẽ hoàn cọc 7 tỷ cộng chi phí 1,174 tỷ kèm lãi 6 tháng.

Trong quá trình thi công căn nhà, do xây dựng trái phép nên Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu với chủ đầu tư công trình là bà Chi.

Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tính đến tháng 4/2018, công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện. Bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý. Ngày 13/4/2018, bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1.

Tháng 9/2018, bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3/2019, bà Thảo cùng 4 đứa con chuyển đến đây sinh sống.

Khoảng 14h ngày 19/9/2019, bà Thảo đang ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng thì Lâm Hoàng Tùng cùng một số người xông vào nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Họ dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi người ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Bà Thảo sau đó đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp. Ngày 27/9/2019, Công an quận 1 đã khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở người khác. Đến tối 1/10/2019, Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng.

Ngày 23/11/2018, Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Mới đây, TAND quận 1 cũng có quyết định chuyển hồ sơ vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa bà Thảo và bà Hoàng Trọng Anh Chi lên tòa cấp trên giải quyết.