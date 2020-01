Trực tiếp: Công an TP.HCM vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi

Từ sáng 30/1, hàng trăm cảnh sát bao vây truy bắt Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, thường trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tuấn là thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ, Công an quận 11, cũng là nghi can bắn chết 4 người và bị thương 1 người trên sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông chiều 29/1.

21h20: Cảnh sát vẫn đang giám sát, tuần tra bằng canô tại 4 nhánh sông xung quanh khu vực được cho là nơi Tuấn lẩn trốn. Trong đó có một nhánh sông rộng hơn 500m nối với huyện Tân An (Bình Dương).

Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khuyến cáo người dân về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn' người nào phát hiện nghi can cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ. Đơnm vị này cũng chuẩn bị để sẵn sàng ra quân phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt Tuấn khi cần thiết.

21h: Lực lượng cảnh sát khẩn trương chuẩn bị vũ khí, tốc độ tuần tra được đẩy nhanh. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động ôm súng, dường như sẵn sàng chờ lệnh cấp trên để di chuyển. Tính đến thời điểm này, công an TP.HCM huy động khoảng 600 chiến sĩ cùng nhiều chó nghiệp vụ.

Sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát chỉ thấy chiếc xe máy mà Tuấn vứt trong khu vực lẩn trốn, nơi có nhiều cây cao su.

20h40: Bộ Công an và Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp khép chặt vòng vây truy bắt Lê Quốc Tuấn. Theo quan sát của phóng viên, một số xe chỉ huy rời khỏi vị trí ở đường 472 (giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông). Cơ quan chức năng nhận định nghi can chỉ còn khoảng 9 - 10 viên đạn.

Xe của cảnh sát đang di chuyển khỏi vị trí ở đường 472.

21h, nghi can vẫn chưa bị bắt.

20h: Những người có mặt tại hiện trường nghe một tiếng nổ, nhưng chưa xác định được có phải tiếng súng hay không.

Những người hiếu kỳ vẫn kiên trì theo dõi.

Nhiều người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

19h30: Các lối ra vào đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi) vẫn đang được cảnh sát cơ động chốt chặn nghiêm ngặt. Trên trục đường cảnh sát bao vây nghi phạm, hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập xem, bất chấp khuyến cáo của công an về mối nguy hiểm có thể xảy ra do trời tối.

18h: Các đội cảnh sát cơ động với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ vẫn áp sát khu vực được cho là nơi nghi can đang lẩn trốn. Bộ phận hậu cần tiếp tế thức ăn và nước uống cho các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

17h30: Thêm nhiều người dân đến hiện trường xem công an vây bắt nghi can. Lê Quốc Tuấn được cho là đang ẩn nấp trong khu rừng nằm trên đường 472. Số cảnh sát được huy động có thể lên tới 500 người.

17h: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đến hiện trường quan sát hình ảnh flycam để chỉ đạo phá án. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm nay, đồng thời cho phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết.

Người dân địa phương cho biết, rạng sáng 30/1, họ nghe hai tiếng súng nổ vang lên, liền báo công an địa phương.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cảnh giới và siết chặt vòng vây.

Trong khi đó, khoảng 0h15 ngày 30/1, ông Vũ Chí Tâm (40 tuổi) chạy xe máy hiệu Wave trên tỉnh lộ 15 xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) thì bị kẻ cướp nổ súng bắn chết tại chỗ. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn của súng AK và súng ngắn. Bước đầu, cơ quan chức năng tình nghi Tuấn chính người gây ra vụ án mạng trên.