Triệu tập Đường Dương và đàn em đến phiên xử phúc thẩm vợ chồng Lâm Quyết

Sáng 11/5, tại trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo là ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết (SN 1967).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, thành phần triệu tập các đương sự đến phiên tòa có Nguyễn Xuân Đường ( tức Đường "Nhuệ", SN1971, ở 366 Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Một đàn em của Đường "Nhuệ" là Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, cùng trú tại địa chỉ với Nguyễn Xuân Đường) cũng được triệu tập đến phiên tòa với vai trò là người làm chứng.

Trụ sở TAND tỉnh Thái Bình, nơi xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 10/5, trả lời PV VTC News, bà Phạm Thị Quyết cho biết, gia đình bà đặt niềm tin vào sự công minh, chính trực của HĐXX của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

"Chúng tôi không lừa đảo, không lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ai.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan tới vợ chồng tôi, tôi kính mong HĐXX triệu tập ông Cao Giang Nam – nguyên Phó trưởng Công an TP Thái Bình; ông Nguyễn Hữu Vinh – Đội trưởng Đội Kinh tế Công an TP Thái Bình; ông Nguyễn văn Đức – Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình.

Tôi cũng kính mong HĐXX triệu tập những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, bà Lê Thị Tuyết; vợ chồng ông Phạm Công Tự, bà Tống Thị Huệ; vợ chồng ông Phạm Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Linh.

Triệu tập Nguyễn Xuân Đường cùng những người làm chứng như Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", đàn em Đường "Nhuệ") và các công nhân của tôi tới phiên tòa để làm rõ sự thật. Bởi trong quá trình điều tra tôi chưa được đối chất cũng như chưa được đối chiếu công nợ với bất cứ ai.

Triệu tập các ông bà có tên trong hội đồng định giá chiếc xe ô tô Camry đến phiên tòa để làm rõ sự thật", bà Quyết nhấn mạnh.

Gia đình giám đốc doanh nghiệp từng bị Đường "Nhuệ" dọa giết tin tưởng vào sự công minh của phiên tòa xử phúc thẩm.

Theo Cáo trạng số 3/2018 của Viện KSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô Camry, BKS 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên.

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền trên cho ông Tới, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe.

Đồng thời, ông bà Lâm Quyết đưa ra lý do ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.

Do đó, Viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết tội danh trên.

Ngày 6-12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết phạm tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, phạt ông Lẫm 14 năm tù giam, bà Quyết 13 năm tù giam.

Ngay tại phiên tòa và từ đó đến nay, vợ chồng ông Lẫm bà Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng.

Ngày 29/4/2020, đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội trực tiếp về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình thực hiện các thủ tục công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” sang biện pháp “Bảo lĩnh” để chờ xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết.

