Triệt phá đường dây làm giả thẻ công an, nhà báo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 17/6, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh (cùng 26 tuổi, trú huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), Phạm Văn Đoàn (31 tuổi, trú huyện Hóc Môn, TP. HCM) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đây là nhóm đối tượng chuyên làm giả thẻ ngành Công an, thẻ nhà báo và các loại con dấu, giấy tờ bán thu lợi hàng tỷ đồng.

Nhóm làm giả giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ.

Kết quả điều tra bước đầu, ngày 25/3, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận thông tin về một trường hợp sử dụng giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu có dấu hiệu làm giả để đăng ký khai sinh cho con.

Qua xác minh, người đăng ký khai sinh cho con là anh Q. (trú Đà Nẵng) thừa nhận đã đặt mua 2 loại giấy tờ này qua mạng xã hội với giá 6,5 triệu đồng.

Khẩn trương điều tra, Cơ quan Điều tra Công an quận Thanh Khê xác định nhóm làm giả các loại giấy tờ này đang trú tại TP.HCM.

Ngày 9/6, Công an quận Thanh Khê phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM khám xét, bắt khẩn cấp Phạm Hoài Thanh (trú K47/39 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), thu giữ 29 giấy tờ bản gốc và 54 bản sao y giả, gồm: bằng tốt nghiệp đại học, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ ngành Công an, thẻ nhà báo.

Cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Linh (tạm trú phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM), thu giữ laptop, 84 tài liệu các loại, 4 con dấu giả. Bắt giữ Phạm Văn Đoàn tại nhà riêng ở xã Tân Thời Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM), thu 43 con dấu tròn, máy ép plastic, 200 phôi giấy các loại và hàng chục triệu đồng.

Các đối tượng khai nhận thường đăng quảng cáo trên Facebook, Zalo để tìm khách hàng trên khắp cả nước. Khi có người đặt hàng, Phạm Văn Đoàn trực tiếp làm giả giấy tờ theo yêu cầu rồi chuyển cho Thanh, Linh giao chuyển khách qua Công ty “Giao hàng tiết kiệm” nhằm xóa dấu vết.

Xác minh của cơ quan công an, từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này làm giả rất nhiều loại giấy tờ, thẻ Công an, thẻ nhà báo để bán, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thẻ nhà báo, thẻ nganfnh Công an và chứng minh nhân dân giả được cơ quan công an thu giữ.

Ngày 17/6, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê động viên, khen thưởng cho lực lượng phá án.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, các đối tượng rất tinh vi khi làm giả gần như tất cả các loại giấy tờ, tài liệu và sử dụng mạng xã hội giao dịch, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan công an.

“Đây là chuyên án lớn, cần lực lượng công an thành phố vào cuộc, thậm chí đề nghị Bộ Công an phối hợp để tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. Trước mắt, yêu cầu Công an quận Thanh Khê báo cáo cụ thể chuyên án để Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.