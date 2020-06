TP.HCM: Nghi phạm giết người trước bến xe An Sương ra đầu thú

Ngày 15/6, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang tạm giữ nghi phạm sát hại anh Mai Thanh T. (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM, là tài xế xe công nghệ) ở bến xe An Sương vào sáng 14/6.

Theo cơ quan công an, biết không thể thoát được tội, nghi phạm ra đầu thú và bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm khai báo là do mâu thuẫn cá nhân nên đâm chết ông T. Công an đang lấy lời khai làm rõ động cơ gây án.

Như VTC News đưa tin, sáng 14/6, người dân thấy ông T. cãi nhau với một người đàn ông trước cổng bến xe An Sương. Sau đó, cả 2 xông vào đánh nhau.

Hiện trường vụ án.

Trong lúc đánh nhau, người đàn ông rút hung khí đâm vào người ông T. khiến ông này gục tại chỗ. Gây án xong, người này rời khỏi hiện trường. Người dân kiểm tra thì phát hiện ông T. thiệt mạng nên báo công an.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm gây án. Tại hiện trường, công an thu giữ một xe máy nghi của đối tượng gây án.