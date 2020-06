Tố cáo hành vi lấn chiếm đất công, gia đình 3 người bị hàng xóm đánh đập dã man

Clip: Ba người cùng gia đình bị hàng xóm đánh đập dã man trong ngõ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip 3 người trong gia đình ông N.D.T (SN 1962, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) bị gia đình hàng xóm là ông L.V.D gồm 8 người đánh đập, hành hung dã man khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung đăng tải trên clip, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do gia đình ông T. viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc gia đình ông D. lấn chiếm đất công xây dựng nhà, bịt lối đi phía sau nhà ông T.

Chia sẻ với VTC News về sự việc trên, ông N.D.T cho biết, vào khoảng năm 2007, gia đình ông L.V.D xây dựng lấn chiếm phần đất công ở phía sau nhà ông để xây dựng công trình. Từ đây, nhà ông T. bị kín lối đi đằng sau.

Phần gạch chéo được cho là phần nhà ông D. lấn chiếm.

Sau đó, UBND phường Ngọc Khánh ra biên bản thảo dỡ công trình, nhưng sau đó gia đình ông D. vẫn cố tình xây dựng tiếp và chiếm phần đất này.

Mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày càng trở nên nặng nề khi vụ việc không được giải quyết dứt điểm. Đỉnh điểm vào khoảng 22h30 ngày 15/6, gia đình ông D. và gia đình 2 người em của ông này gồm 8 người sang hành hung vợ con ông T.

3 người trong gia đình ông T. bị gia đình hàng xóm hành hung. (Hình ảnh cắt từ clip)

“Họ dùng hung khí như gậy sắt, và một số đồ vật mang tính sát thương cao vây đánh vợ tôi, con gái và con trai tôi.

Vợ tôi bị bầm tím vùng mắt và vùng tai bị thương. Con trai tôi bị thương vùng mắt, rách gò má, gãy vách ngăn mũi. Con gái tôi bị thương ở đầu gối, chấn thương phần mềm hàm dưới. Các thành viên trong gia đình tôi bị ảnh hưởng sang chấn tâm lý”, ông T. cho hay, hiện hai người con của ông vẫn nằm viện để điều trị thương tích.

Ông T. cho biết, gia đình ông đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, gia đình ông từng bị nhà hàng xóm đe dọa như đổ tiết lợn trước cửa nhà, đổ keo vào khóa cửa…

Về sự việc trên, chiều 18/6, trả lời VTC News, ông Phạm Hải Thắng – Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, mâu thuẫn giữa gia đình ông T. với ông D. xảy ra cũng đã lâu. Hiện tại, đội điều tra hình sự đang thụ lý vụ việc gia đình ông T. bị hành hung.

Thông tin thêm về vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho biết, việc lấn chiếm đất được đơn vị giải quyết từ năm 2017, còn vụ việc gây rối mất trật tự an ninh hôm 15/6 được Công an phường và Công an quận thụ lý giải quyết.

Về hồ sơ giải quyết việc lấn chiếm của gia đình ông D., lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho hay sẽ cung cấp cho báo chí sau.