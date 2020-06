Tình yêu tội lỗi của gã đàn ông cụt tay phóng hỏa đốt nhà giết chết 3 cô cháu

Công an đã làm rõ bản chất vụ án phóng hoả, giết chết ba cô cháu xảy ra tại phòng trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM). Nghi can Phan Văn Quang (tự Chín hay Cụt, SN 1965, quê Long An) khi bị di lý về TP.HCM thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội.

Theo thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), nghi phạm Quang quê gốc Long An, từng có vợ ở quê nhưng 10 năm trước rời khỏi địa phương và sống lang thang. Mấy năm gần đây, Quang làm nghề buôn bán trái cây ở địa bàn quận Bình Tân.

Được biết, nạn nhân Đ.T.D (35 tuổi, quê An Giang) bỏ chồng. Chị D. có con gái 18 tuổi và trong đêm định mệnh đó may mắn thoát chết khi làm ca đêm.

Hiện trường vụ cháy là phòng trọ, số 505, Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân là nơi mẹ con chị D thuê ở. 2 nạn nhân cũng chết trong vụ cháy là là Đ.V.Th (13 tuổi) và L.V.H (12 tuổi, cùng quê An Giang) - là cháu mới lên sống cùng chị D..

Từ tình yêu đơn phương

Nghi phạm Phan Văng Quang (tức Chín cụt) khai báo chi tiết vụ phóng hoả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2020, nghi phạm Quang là người cung cấp trái cây cho chị D. buôn bán mưu sinh tại chợ Cây Sa Dà mới, quận Bình Tân và ông Quang đến tận phòng trọ giao hàng.

Thời gian đầu chỉ là mối quan hệ làm ăn thông thường, sau đó Quang nảy sinh tình cảm với chị D..

Theo một số người quen biết và hàng xóm trong xóm trọ, Quang thường xuyên tìm đến nhà chị D. và liên tục nhắn tin, gọi điện. Tuy nhiên, vì Quang khuyết nhiều ngón ở hai bàn tay, chân đi khập khiễng và sự chênh lệch tuổi tác nên chị D. cương quyết từ chối.

Dù thế, Quang vẫn liên tục tấn công và có dấu hiệu là yêu đơn phương mù quáng. Thậm chí, chị D chặn cuộc gọi từ số của Quang.

Những người hàng xóm thường thấy Quang tìm đến trước khu phòng trọ của chị D., có một số lần to tiếng. Bất kể đêm hôm, ông Quang rình mò phía trước và có dấu hiệu “kiểm soát” những mối quan hệ của chị D.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu, đại diện Công an TP.HCM thông tin sơ bộ về kết quả điều tra vụ phóng hoả, giết ba người.

Chính việc gây phiền hà liên tục của ông Quang nên chị D. phản ứng quyết liệt, chửi bới nặng nề đối với ông này. Chị ruột của chị D. tiết lộ, bà biết rõ chuyện ông Quang doạ giết chị D, nếu không được chấp nhận tình cảm...

Diễn biến tội ác

Trong cuộc họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Trưởng phòng Tham mưu, thông tin về diễn biến gây án của nghi phạm Quang.

Theo đó, khoảng 1h30 ngày 12/6 Quang đi xe gắn máy đến khu vực phòng trọ của chị D. với một số vật dụng có mang theo như can nhựa, bật lửa, túi xách bằng nhựa… Thượng tá Lâm nói rõ, qua điều tra và khai báo của Quang cho hay, Quang không mua xăng ở cửa hàng mà chiết xăng từ xe gắn máy ra can nhựa dùng để gây án.

Lúc này, chị D cùng ba cháu ngủ say trong phòng trọ và có khoá cửa từ bên trong. Quang dùng bùn có gần hiện trường để be chỗ khe cửa phòng trọ nhằm khi đổ xăng thì sẽ chảy vào trong phòng trọ.

Do căn phòng trọ nhỏ lại bị khoá trái nên khi lửa bùng phát, ba người đang ngủ đã không kịp kêu cứu, thoát ra ngoài.

Bật lửa châm đốt rồi Quang chạy bộ thoát khỏi hiện trường, để lại xe gắn máy.

Khi vào cuộc điều tra, công an tập trung xác minh mối quan hệ của chị D. Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp họp án cùng lãnh đạo cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an quận Bình Tân. Lực lượng không mấy khó khăn để xác định nghi can vụ phóng hoả giết chết ba người.

Hình ảnh camera an ninh phía trước khu trọ đã ghi nhận, lúc 1h40 rạng sáng 12/6 có người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tay, chân đi khập khiễng vào khu trọ...

Công an dùng hình ảnh camera an ninh có được để xác thực, cho nhận dạng từ hàng xóm ở khu trọ và người thân của chị D. và xác định được nghi can là người đàn ông có biệt danh Chín cụt, tức Phan Văn Quang.

30 giờ sau khi xảy ra vụ cháy tang thương, Công an đã bắt giữ được kẻ phóng hoả, giết người.

Công an lần theo những mối quan hệ, 30 giờ sau khi xảy ra vụ cháy tang thương thì trinh sát Công an TP.HCM bắt giữ được Quang tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Khi bị bắt, nghi phạm Quang khai báo chi tiết vụ việc.

