Thứ trưởng Bộ Công an: Dùng mọi biện pháp để bắt kẻ xả súng giết 4 người

Chiều 5/2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, trả lời câu hỏi của báo chí về việc vây bắt Lê Quốc Tuấn hay còn gọi là Tuấn “khỉ” - đối tượng gây ra vụ xả súng tại một sới bạc ở Củ Chi, TP.HCM ít ngày trước khiến 4 người chết - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, đến nay, qua điều tra, vụ án được xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn trong đánh bạc.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tâm và Lê Quốc Tuấn. Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đến cơ quan công an để đầu thú, còn Tuấn vẫn đang bị truy nã.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trả lời báo chí về vụ truy nã Lê Quốc Tuấn.

“Đối tượng Lê Quốc Tuấn hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng sẽ áp dụng đầy đủ và cần thiết mọi biện pháp được phép để bắt bằng được đối tượng này.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, sau khi Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “khỉ”) sử dụng súng AK bắn chết 4 người và làm thương một người tại sới bạc, cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng, Tuấn đã chuyển số tiền cướp được này cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.