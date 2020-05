Thi thể trong ô tô cháy trơ khung: Khởi tố vụ án, bắt giam Bí thư Đảng ủy xã

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông báo về vụ án Thi thể trong ô tô cháy trơ khung tại Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông.

“Hiện Công an tỉnh Đắk Nông củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết tại buổi họp báo.

Công an tỉnh Đắk Nông họp báo về vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 4/5, tại Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông, người dân phát hiện ô tô bán tải BKS 51C-715.70 bị cháy, trong xe có 1 tử thi.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh tung tích nạn nhân.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, xác định nạn nhân là anh Trần Nho V. (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và chiếc ô tô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà).

Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra.

Đến ngày 10/5, Công an tỉnh bắt giữ Đỗ Văn Minh khi đang trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Qua đầu tranh, Minh khai nhận là người giết anh Trần Nho V., sau đó tạo hiện trường giả bằng cách đưa nạn nhân lên ô tô đốt xác phi tang.