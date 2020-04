Tạm hoãn phiên tòa xét xử đàn em Đường 'Nhuệ' đánh gãy chân nam thanh niên

(VTC News) - Từ manh mối duy nhất là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, công an lần theo và bắt giữ 2 kẻ dùng súng, dao khống chế cướp tài sản.

(VTC News) - Công an Nghệ An vừa phối hợp Công an Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung, kẻ giết người rồi trốn truy nã cách đây 11 năm.