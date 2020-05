Sau khởi tố vụ án Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn là gì?

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Trả lời câu hỏi liệu ông Nguyễn Văn Điều có bị khởi tố bị can hay không, luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, thời hạn để ra quyết định khởi tố bị can tùy thuộc vào thời gian điều tra.

Cụ thể, cơ quan CSĐT cần điều tra xem ông Điều có hay không hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, quá tốc độ, lấn làn đường, sử dụng rượu bia khi lái xe, có giấy tờ xe đầy đủ hay không...

Theo luật sư, nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của ông Điều có dấu hiệu của tội phạm thì sẽ ra quyết định khởi tố bị can đối với ông này.

"Hậu quả chết người đã xảy ra, do đó, việc xác định ông Điều có những hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ hay không khi lái xe gây tại nạn sẽ là hành vi khách quan. Đó là 1 trong 4 yếu tố cấu thành tội phạm để Cơ quan CSĐT xác định hành vi của ông Điều có dấu hiệu tội phạm không.

Nếu qua quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, hành vi của ông Điều có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan CSĐT sẽ ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Điều. Ngược lại, nếu quá trình điều tra không chứng minh được ông Điều có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan CSĐT không thể khởi tố bị can đối với ông Điều", luật sư Nguyễn Minh Long nói.

Theo luật sư Long, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 hiện hành không quy định thời hạn cụ thể từ khi cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án đến khi ra quyết định khởi tố bị can.

Do đó, thời hạn để ra quyết định khởi tố bị can tùy thuộc vào thời gian điều tra, cho đến khi kết quả xác minh điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT chứng minh được hành vi của ông Điều có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Bên cạnh đó, vị luật sư này cũng nhấn mạnh, giai đoạn này chưa thể cách chức mọi chức vụ trong Đảng của ông Điều.

Đối với công tác cán bộ Đảng, hiện nay Tỉnh ủy Thái Bình mới chỉ đủ cơ sở để tạm đình chỉ công tác Đảng đối với ông Điều vì đang trong giai đoạn điều tra để chờ kết quả điều tra.

Cũng liên quan vụ việc này, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án để điều tra, việc khởi tố bị can phải đủ căn cứ.

Như VTC News đưa tin, khoảng 18h ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP Thái Bình), ông Nguyễn Văn Điều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe ô tô va chạm với xe đạp của bà P.T.N. (63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong).

Sau đó, xe đạp tiếp tục va chạm với xe máy khác. Ngay sau vụ va chạm, bà N. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, ô tô tiếp tục đâm vào một xe máy khác khiến tài xế bị thương. Tài xế ô tô sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi xe chạy tới khu công nghiệp Phúc Khánh ở TP Thái Bình thì bị bảo vệ đóng cửa chặn lại. Tài xế cố thủ trong xe, sau đó rời đi cùng công an.

Chiều 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đối với ông Nguyễn Văn Điều từ 12/5.

Việc xem xét kỷ luật đối với ông Điều sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra, xác minh vụ việc.

Video: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn?