Sau hơn 10 năm, băng của bà trùm Loan 'Cá' lớn mạnh cỡ nào?

Xuất thân từ người bán cá

Chiều 7/5, Công an Đồng Nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn "Cá") chồng của Lý Thị Loan (39 tuổi, biệt danh Loan "Cá", ngụ TP Biên Hoà). Công an cũng bàn giao Loan "Cá" cùng các đối tượng khác cho Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) để xử lý.

Theo cơ quan điều tra, phạm vi hoạt động của băng Loan "Cá" rộng khắp tại nhiều khu vực thuộc TP Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu... số lượng nạn nhân của băng nhóm này cũng rất nhiều, nên công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cách đây nhiều năm, Loan "Cá" và chồng mình là Tuấn "Cá" từng bán cá diêu hồng tại chợ Hóa An. Để tranh giành thị phần đầu mối ở chợ cá lớn nhất TP Biên Hòa, khoảng 6 năm trước, Loan quy tụ nhiều thanh niên ăn chơi, có tiền án tiền sự, xăm trổ để thị uy đối thủ.

Loan "Cá" lúc bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt.

Từ đó, danh tiếng của vợ chồng bà trùm này lan ra khắp khu vực Hoá An, người dân khi nghe tới đều khiếp sợ.

Biết được vị thế của mình trong khu vực, Loan bàn bạc với chồng tìm cách dằn mặt các tiểu thương, thu tiền bảo kê trước cổng Công ty TNHH Pouchen Việt Nam - đối diện chợ Hóa An.

Khu chợ cá Hoá An nằm ngay trên Quốc lộ 1K, có hàng trăm công nhân lao động làm việc ở Công ty Pouchen Việt Nam, trước cổng công ty này nhiều tiểu thương ở khu vực khác đổ về buôn bán rất đông, nên đã thu hút được dã tâm của vợ chồng Loan "Cá".

Sau khi huy động được đàn em xăm trổ hùng hậu, vợ chồng Loan "Cá" dùng vũ lực và nhiều thủ đoạn uy hiếp tiểu thương, ép họ phải tự nộp tiền bảo kê đều đặn từ 20.000 - 50.000 đồng/ngày. Khu vực này Loan chỉ dám bắt nạt người buôn hàng rong vì vịn vào việc lấn chiếm lòng lề đường chứ không dám thu bảo kê hàng quán lớn ven Quốc lộ 1K.

Theo người dân, khi đàn em Loan "Cá" đi thu tiền nếu người nào không chịu nộp, sẽ bị băng nhóm đạp đổ hàng hoá, phá rối không cho buôn bán. Càng ngày tiếng tăm của băng Loan "Cá" càng lan rộng, vợ chồng Loan cho đàn em mở thêm "dịch vụ" cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê ở khu vực phường Hoá An.

Chợ cá Hoá An trở thành địa bàn hoạt động chính của vợ chồng Loan “Cá” vào thời điểm đó. Người dân dù rất bức xúc nhưng lo sợ bị đe doạ mạng sống nên không ai dám lên tiếng phản đối.

Mở rộng địa bàn

Đến năm 2017, sau khi "đóng đô" ở chợ cá Hoá An được một thời gian, vợ chồng Loan "Cá" có dã tâm mở rộng địa bàn sang các khu vực lân cận. Huyện Vĩnh Cửu cách đó 7km nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Loan.

Vì khu vực này tập trung đông công nhân, giới bảo kê tại đây hoạt động riêng lẻ, nên Loan "Cá" huy động nhiều đàn em tới chiếm địa bàn. Sau khi chiếm được, Loan "Cá" thuê mặt bằng mở quán nước, bãi giữ xe ở khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Dù khu vực này có hàng chục nghìn công ty hoạt động, nhưng Loan chủ yếu cho đàn em bảo kê khu vực cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam. Do nơi này tập trung hàng chục công nhân, hàng ngày có khoảng 500 tiểu thương tập trung kinh doanh buôn bán dọc tuyến đường Đồng Khởi và đường tỉnh lộ 768 để phục vụ công nhân của Công ty Chang Shin.

Sau khi băng của Loan "Cá" tràn qua địa bàn xã Thạnh Phú để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi thì khu chợ Hóa An được giao lại cho chồng là Tuấn "Cá" điều hành và Loan cùng hỗ trợ khi "có đụng chạm" với các băng nhóm.

Loan "Cá" cùng đàn em bị Công an Đồng Nai bắt giữ khi đang thu tiền bảo kê của tiểu thương.

Khi chỗ đứng tại đây lớn mạnh, Loan "Cá" bắt đầu tính kế gây sự với các băng nhóm khác để dành trọn địa bàn. Cánh tay phải đắc lực giúp Loan mở rộng địa bàn là Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, tự Nhung "Khàn") - một "đàn chị" đến từ khu Hố Nai.

Sau khi chiếm trọn địa bàn Khu công nghiệp Thạnh Phú, đàn em của Loan thường có nhiều chiêu để thị uy sức mạnh với các tiểu thương, điển hình là xăm trổ đầy mình sau đó mặc áo quần hở hình xăm, lái xe nẹt bô xung quanh khu vực các tiểu thương buôn bán.

Phương thức hoạt động của băng Loan "Cá" tại Khu công nghiệp Thạnh Phú gần giống với khi đang làm mưa làm gió ở chợ Hoá An. Mỗi ngày có 1-2 đàn em lái xe máy dạo quanh khu vực các tiểu thương buôn bán nhắc nhở không được lấn lòng lề đường. Thực chất là để thay phiên nhau theo dõi tình hình và thu tiền bảo kê của tiểu thương.

Nếu phát hiện người mới đến bán, chúng sẽ thu tiền bảo kê theo ngày với giá 50.000 đồng. Với những tiểu thương bán lâu dài chúng sẽ thu 1 - 1,5 triệu đồng/tháng. Nếu ai không chịu đóng, hoặc đóng trễ chúng sẽ kéo tới đập phá, đe doạ tính mạng.

Ngoài hoạt động bảo kê với tiểu thương, băng Loan "Cá" cũng mở thêm "dịch vụ" cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận như Khu công nghiệp Thạnh Phú thuộc (huyện Vĩnh Cửu), phường Trảng Dài, Tân Phong (TP Biên Hòa).

Dù rất bức xúc trước hành vi thu tiền bảo kê vô lý của băng nhóm này, nhưng những tiểu thương tại đây đều cắn răng chịu đựng để yên thân buôn bán, kiếm kế sinh nhai.

Qua nắm bắt tình hình và nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, triệt phá thành công băng nhóm bảo kê này vào chiều 5/5 khi chúng đang thu tiền bảo kê của các tiểu thương.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Loan "Cá" và đàn em sẽ đối diện với mức phạt nào?