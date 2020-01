Sai phạm liên quan đến đất công, hàng loạt quan chức TP.HCM vào tù

Vụ án tại Sabeco

Tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát (Sabeco).

5 bị can liên quan đến vụ án này cũng bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.HCM; Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Chương - nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM; Trương Văn Út - Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TNMT.

Vụ án liên quan đến khu đất rộng hơn 6.000m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1). Đây là khu đất được Bộ Tài chính giao cho Sabeco xây dựng trụ sở văn phòng và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công.

Tháng 6/2015, dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở TNMT lúc đó là ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hữu Tín (Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2015) ký quyết định chấp thuận cho Sabeco Pearl thuê đất 50 năm, trả tiền một lần để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê. Quyết định của ông Tín trái với quyết định của Bộ Tài chính.

Khu đất 4 mặt tiền ở Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) khiến ông Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố.

Tháng 8/2019, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án này, gồm: Bà Nguyễn Lan Châu - chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở TNMT TP.HCM; ông Lâm Nguyên Khôi - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM và ông Nguyễn Quang Minh - nguyên Trưởng phòng Hạ tầng, Sở KH&ĐT TP.HCM.

Giao "đất vàng" Lê Duẩn cho tư nhân

Tháng 12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Hoài Nam - nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất Sở TNMT TP.HCM; Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM và Trương Văn Út - Phó trưởng phòng Quản lý đất Sở TNMT TP.HCM về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án tại số 8 - 12 Lê Duẩn (quận 1).

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2, thuộc sở hữu Nhà nước, ban đầu do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê làm trụ sở. Năm 2007, UBND thành phố có chủ trương thu hồi để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất này.

Năm 2011, khi làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Tài ký quyết định giao lô đất vàng này cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (Công ty Lavenue) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê mà không thông qua đấu giá, đấu thầu, trái với quy định.

Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn ở Quận 1 (TP.HCM).

Tháng 10/2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) và bà Lê Thị Thanh Thúy (40 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue).

Doanh nghiệp quốc phòng ‘bắt tay’ với tư nhân

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Biển đảo Hải Thành tiền thân là Công ty kinh doanh dịch vụ nhà khách và du lịch Hải Thành trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân.

Năm 2006, Công ty Hải Thành và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh (sau đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh) “bắt tay” để cùng triển khai dự án trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê tại khu đất số 7 - 9 Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) có diện tích 3.531 m2.

Tháng 3/2010, Sở TNMT TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Yên Khánh - Hải Thành với thời hạn sử dụng đất 49 năm. Tuy nhiên, sau nhiều năm cấp phép, dự án này vẫn chưa được triển khai.

Hơn 3.500m2 thuộc sở hữu của Quân chủng Hải quân bị Công ty Yên Khánh của bà Vũ Thị Hoan đem thế chấp ngân hàng.

Trong khi đó, Công ty Yên Khánh lại lấy quyền sử dụng đất này đi thế chấp và vay vốn tại một số ngân hàng trái với quy định của pháp luật. Phần lớn số tiền từ thế chấp, Công ty Yên Khánh sử dụng để đầu tư vào các dự án do nhóm công ty có liên quan tới cựu Thượng tá Quân đội Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út "trọc") làm chủ đầu tư.

Tháng 11/2018, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại tá Trần Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Hải Thành (Quân chủng Hải quân); bà Vũ Thị Hoan - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, Giám đốc Công ty CP Yên Khánh Hải Thành. Cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đại tá Bùi Văn Nga - nguyên Giám đốc Công ty Hải Thành.

Sai phạm tại Sagri

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước có kết luận xác định Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri có 3 sai phạm chính: Cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

Sau khi tiếp nhận thông báo của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP.HCM chỉ đạo Thanh tra thành phố tiếp tục thanh tra toàn diện, rà soát các sai phạm tại Sagri.

Đến tháng 2/2019, Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận thanh tra số 05, chỉ rõ Sagri có đến 23 nội dung thiếu sót, sai phạm trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc hợp tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà đất, việc thực hiện các dự án… liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều thời kỳ.

Ông Lê Tấn Hùng bị bắt.

Tháng 7/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Sagri), ông Nguyễn Thành Mỹ (cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư Sagri), ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Sagri) và bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, cựu kế toán trưởng Sagri) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Liên quan đến vụ án này, tháng 8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đoàn Quang Hồi - Giám đốc Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế. Cùng bị bắt với Hồi còn có Nguyễn Thị Nguyên là kế toán trưởng của công ty này.

Giao "đất vàng" cho Vũ "nhôm"

Năm 2014, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), với tư cách chủ tịch HĐQT Công ty CPXD Bắc Nam 79, lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an để ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản đề nghị UBND TP.HCM được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Ông Nguyễn Hữu Tín lĩnh 7 năm tù vì giao đất công cho Vũ "nhôm".

Tuy nhiên, Vũ "nhôm" và công ty Bắc Nam 79 không sử dụng đúng mục đích mà hợp tác xây dựng dự án trên khu đất 15 Thi Sách để thu lợi cá nhân. Ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - là người bút phê chỉ đạo Sở TNMT "hướng dẫn thủ tục" giao đất mà không báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhà nước thất thoát 6,7 tỷ đồng do Công ty Bắc Nam 79 được hỗ trợ trái pháp luật và 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất chưa thu hồi được.

Ngoài ông Tín, các cựu quan chức khác như Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Nguyễn Thanh Chương, Lê Văn Thanh cùng bị truy tố và đem ra xét xử về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". HĐXX tuyên ông Tín 7 năm tù, Kiệt 6 năm 6 tháng tù, Út 5 năm, Thanh 4 năm, Chương 3 năm tù.