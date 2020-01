Những đường dây ma túy ‘khủng’ bị triệt phá tại TP.HCM

Người Đài Loan cầm đầu đường dây buôn hàng tấn ma túy

Tháng 4/2019, Công an TP.HCM bắt giữ xe tải biển số 51C-570.67 chứa 60 loa thùng có giấu hơn 600kg ma túy tổng hợp. Số ma túy này chuẩn bị được chuyển lên xe tải do Yeh Ching Wei (33 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và Chiang Wei Chih (31 tuổi, quốc tịch Đài Loan) nhận hàng tại giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (Quận 5, TP.HCM).

Kết quả xác minh cho thấy, lô hàng 60 loa thùng trên xe tải biển số 51C-570.67 do Công ty vận chuyển Ngọc Vân giao cho khách. Ngoài ra, công ty này cũng vận chuyển 5 loa thùng giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ (thường trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) tại khu vực ga Sài Gòn.

Sau khi khám xét khẩn cấp kho của công ty Ngọc Vân, Công an TP.HCM thu giữ thêm 38 loa thùng chứa hơn 450kg ma túy và bắt quả tang Vũ đang giữ hơn 50kg ma túy tổng hợp.

Hơn 1,1 tấn ma túy được Công an TP.HCM phát hiện và thu giữ.

Tổng cộng, Công an TP.HCM bắt giữ hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp. Đường dây này do tội phạm người Đài Loan cầm đầu và nằm cùng đường dây mà Công an Hà Tĩnh triệt phá trước đó. Ma túy được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Buôn ma túy xuyên quốc gia

Tháng 7/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47 Bộ Công an) phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam. Người cầm đầu là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An).

Để tuyển chọn các mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán “cái chết trắng”, Hiệu lôi kéo những đệ tử thân thiết trong đám anh em xã hội hoặc có mối quan hệ họ hàng, đồng hương.

Sở dĩ “ông trùm” lựa chọn như vậy là để tạo thành đường dây khép kín, bí mật, tránh sự chú ý của những người xung quanh và đối phó với lực lượng chức năng.

Đường dây ma túy này buôn bán với số lượng rất lớn, mỗi lần giao dịch lên tới cả trăm bánh heroin. Phạm Hữu Hiệu thường trực tiếp sang Lào bắt mối với các mắt xích chuyên cung cấp “hàng trắng” với số lượng “khủng” để mang về Việt Nam bán lại cho các “đại lý” trong nước.

Cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm bánh heroin khi khám xét nơi ở của Phạm Hữu Hiệu và đồng bọn.

Khám xét 7 địa điểm, công an thu giữ 179 bánh heroin, 2 ô tô cùng lượng lớn ngoại tệ.

3 anh em ruột mang vũ khí nóng buôn ma túy

Qua thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Quận 12 (TP.HCM) phát hiện ba anh em ruột gồm Lưu Thế Dũng (sinh năm 1970), Lưu Anh Tuấn (sinh năm 1972) và Lưu Phi Long (sinh năm 1980), quê Nam Định có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Lúc này, ba anh em Dũng cũng đang nằm trong tầm ngắm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Đường dây này hoạt động vô cùng tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch và sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả, gây khó khăn cho quá trình điều tra, thu thập tài liệu.

Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 12/10/2019, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt mật phục để bắt giữ 5 tên trong đường dây tại quận 12, Thủ Đức và huyện Hóc Môn.

Nhóm đối tượng buôn ma túy và sử dụng vũ khí nóng.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 13,5 bánh heroin; 4kg ma túy đá, gần 2.000 viên thuốc lắc, 96,5 gam ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, dao tự chế; 3 xe ô tô, 10 xe mô tô và nhiều đồ vật liên quan.

Vườn ma túy của Út ‘trọc’

Từ nguồn tin bí mật, trinh sát PC04 phát hiện nguồn ma túy cực lớn được vận chuyển bằng ô tô, xe máy từ Campuchia qua các cửa khẩu biên giới Tây Nam về TP.HCM.

Đeo bám mật phục liên tục ngày đêm, trinh sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn ở khu vườn cây cảnh tại ấp Tân Lập (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn). Khu vườn rộng hơn 10.000m2 có camera gắn dày đặc và người trông coi liên tục. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu rất ít khi lộ diện mà thường thuê đàn em giao hàng.

Ngày 26/11/2019, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM phát hiện Lữ Văn Út (còn gọi là Út "trọc", 39 tuổi, trú huyện Hóc Môn) bán ma túy cho một thanh niên tại ấp Tân Hiệp (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) nên bắt giữ.

Số ma túy thu được trong vườn nhà Út "trọc".

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Út, tổ công tác thu giữ thêm một gói nylon chứa 491g MA, hơn 2.000 viên nén màu xanh là MDMA khối lượng 699g, một gói trà chứa 990g MA, một gói nylon chứa 1,4g heroin cùng 30 viên đạn các loại, một lựu đạn và một khẩu súng.

Qua điều tra mở rộng, Công an thành phố bắt giữ thêm Nguyễn Ngọc Duy (tên gọi khác là Quẹo), Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi, cùng ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Minh Hiển (32 tuổi, ngụ Củ Chi). Những tên này sau đó bị khởi tố về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ma túy "tạm nhập, tái xuất"

Chiều 5/12/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép 446 bánh heroin từ Campuchia vào Việt Nam.

Đường dây ma túy này do nhóm tội phạm người Đài Loan điều hành. Ma túy được vận chuyển từ Campuchia qua, tập kết tại ngoại thành TP.HCM chờ thời cơ xuất đi Đài Loan.

Số ma túy "khủng" được công an thu giữ trước khi các đối tượng đưa đi xuất khẩu.

Qua thời gian theo dõi, cơ quan chức năng quyết định phá án. Các mũi trinh sát đồng loạt khám xét 5 địa điểm nghi cất giấu ma túy tại ngoại thành TP.HCM. Trong đó, khám xét tại kho số A5/147E đường Láng Le Bàu Cò, ấp 1 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), công an thu giữ 446 bánh heroin. Số ma túy này được cất giấu trong 6 bao tải hoặc để lẫn trong nhiều bao tải chứa hạt nhựa để ngụy trang khi chuyển ra nước ngoài.

Khám xét 4 địa điểm còn lại trên địa bàn huyện Bình Chánh, công an thu giữ 1 máy hút chân không và 1 xe máy.

Những kẻ bị bắt gồm Hà Tấn Ban (sinh năm 1980, ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Văn Đực (sinh năm 1979, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu).