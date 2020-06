Người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu nghi do không đồng tình 2 bản án

Ngày 12/6, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thành Thăng - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết, vào khoảng 13h45 ngày 22/5 xảy ra vụ việc ông Nguyễn Văn Chu (SN 1934, trú tại thôn Kim Thượng, xã Hợp Lý) tẩm xăng tự thiêu cách cổng UBND xã khoảng 15m và sau đó thiệt mạng vào ngày 5/6.

“Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn đất đai cá nhân với hàng xóm. Gia đình ông này từng được ra tòa sơ thẩm, phúc thẩm xét xử nhưng bị bác đơn”, ông Nguyễn Thành Thăng cho hay.

Thông tin thêm về vụ việc, anh Nguyễn Đức Bình (SN 1980, con trai ông Chu), trong gia đình, không ai đoán được rằng bố anh sẽ tự thiêu. Bởi ông Chu không nói gì với gia đình, mọi người cũng nghĩ rằng ông đủ bình tĩnh sau những gì đã qua.

Ông Chu nằm điều trị tại bệnh viện sau khi tự thiêu.

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây ông Đỗ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Hợp Lý (Lý Nhân) có văn bản báo cáo về vụ việc tự sát thương của ông Nguyễn Văn Chu.

Theo đó, ông Nội khẳng định vụ việc của ông Chu được báo chí đăng tải vừa qua có những nội dung sai sự thật.

Cụ thể, vào khoảng 13h45 ngày 22/5 vừa qua, tại trục đường ĐT 492 (đoạn qua thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý) có một người đàn ông đang đi xe đạp bị bốc cháy từ phía sau lưng.

Khi đó lực lượng công an và quân sự xã Hợp Lý đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho việc tổ chức Đại hội Đảng phát hiện kịp thời và dùng chăn dập lửa, tổ chức sơ cứu và gọi xe chuyển đến Trung tâm y tế huyện Lý Nhân cấp cứu, đồng thời báo sự việc cho người thân của nạn nhân.

Khi chính quyền thông báo sự việc thì người nhà nạn nhân mới biết ông Chu tự sát thương.

"Thực tế, ông Chu tự sát thương bản thân mình tại trục đường ĐT 492 (trước đó UBND xã Hợp Lý có bài phát thanh thông báo chiều 22/5, dừng tiếp công dân để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã và giao nhiệm vụ an ninh đảm bảo an ninh cho lực lượng công an và dân quân tự vệ). Vì vậy, nội dung 2 bài báo nói ông Chu tự thiêu tại sân UBND xã Hợp Lý là không đúng sự thật", văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, qua nắm bắt của công an địa phương, nhân dân không có dư luận gì về nguyên nhân tự sát của ông này. Nạn nhân chết không để lại thư từ, di chúc gì.

Về vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra vẫn cần điều tra, làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của ông Chu, làm sáng tỏ, khách quan bản chất vụ việc.

Vụ việc này được TAND tỉnh Hà Nam và TAND huyện Lý Nhân giải quyết thì cũng cần được xem xét lại. Trong trường hợp có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, thì Cơ quan thẩm quyền cần kịp thời giải quyết để khắc phục những sai phạm nếu có.

Bản đồ sử dụng đất được cơ quan chức năng đo đạc.