Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng khai giết người do ảo giác

Chiều 31/3, trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án và đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994, ở thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Giết người.

Thắng là kẻ sát hại nữ sinh P.T.M.M.(15 tuổi, học lớp 9, trú thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) vào ngày 25/3.

Nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, ngày 25/3, Nguyễn Sỹ Thắng (SN 1994) đánh bạc thua và mang xe máy đi cầm cố được 4 triệu đồng. Khi về nhà, vợ Thắng đưa cho 4,5 triệu để đi chuộc xe nhưng hắn không mang đi chuộc mà tiếp tục cầm số tiền này đi đánh bạc tiếp và lại thua nên bỏ về nhà.

Bức xúc, vợ Thắng to tiếng và đập vỡ điện thoại. Thắng bị bố đẻ chửi mắng nên chán nản đi sử dụng ma túy đá. Sau khi bị phê ma túy, Thắng ra ngồi ở cầu ao nuôi cá đối diện nhà nữ sinh P.T.M.M.(15 tuổi).

Thắng khai trong cơn ảo giác, hắn nghe thấy có người nói “vào trong nhà đối diện để giết người”.

Lập tức, Thắng trèo tường vào nhà nữ sinh P.T.M.M. Thấy em M. nằm trên giường mặt quay vào trong xem điện thoại, hắn lại nghe có tiếng người nói trong clip em M. đang xem là “đứng đấy làm gì sao không đâm chết nó đi”. Thắng lập tức cầm kéo sát hại nạn nhân.

Ngôi nhà nạn nhân bị sát hại.

Đến khoảng 10h, khi xe bố nữ sinh P.T.M.M về, Thắng lại nghe có tiếng nói bảo “chạy đi" nên hắn bỏ chạy.

Sau khi gây án, Thắng chạy về nhà nói với bố là vừa giết người. Bố Thắng bảo đi đầu thú nhưng hắn đi ngủ để sáng mai ra Công an huyện đầu thú. Khi đang ngủ, hắn thấy sợ quá nên tỉnh dậy bỏ trốn sang Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường.

Sáng 28/3, Thắng đến cơ quan công an đầu thú. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng áp giải nghi phạm về dựng lại hiện trường vụ án.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.