Nghi can bắn chết 5 người có thể đã đào thoát, công an mở rộng phạm vi truy tìm

Ngày 31/1, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang được rút bớt khỏi khu vực xã Trung An, bố trí di chuyển để truy lùng trên diện rộng. Công an TP.HCM phối hợp với công an các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bình Dương… để tiếp tục truy tìm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, thượng úy, cán bộ cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11).

Tuấn là nghi can nổ súng khiến 5 người chết và 1 người bị thương ở Củ Chi.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường 472.

Bước sang ngày vây ráp thứ hai, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được Tuấn. Lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định, không loại trừ khả năng nghi can không còn ở khu vực xã Trung An.

Sáng cùng ngày, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM và Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi đến hiện trường để khảo sát nhằm đưa ra phương án hỗ trợ lực lượng CSCĐ tìm kiếm nghi phạm.

Khu vực nghi can Tuấn lẩn trốn có nhiều đồng trống và nhà hoang.

Tối 30/1, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn, thông báo các đặc điểm nhận dạng và đề nghị người dân chú ý phát hiện, trình báo.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực được cho là nơi Tuấn lẩn trốn ở xã Trung An có nhiều kênh rạch chằng chịt, cây cối um tùm và có nhiều nhà hoang. Dân địa phương cũng cho biết, nơi đây có rất nhiều vườn cây ăn quả, mướp, mía lau... thuận lợi cho việc ẩn nấp. Do đó, khu vực này khá thuận lợi cho Tuấn ẩn nấp và cố thủ.