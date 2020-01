Nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi có thể bơi qua sông để trốn sang Bình Dương?

Tối 30/1, trong khi Công an TP.HCM vẫn bao vây truy bắt để vây bắt Lê Quốc Tuấn - nghi phạm nổ súng làm 4 người chết tại sòng bạc ở Củ Chi - tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát thông báo tới người dân, đề nghị nâng cao cảnh giác vì nghi can có mang theo vũ khí và rất manh động.

Xung quanh khu vực được cho là nơi Tuấn đang ẩn nấp có 4 nhánh sông, trong đó có nhánh sông rộng hơn 500m nối với huyện Tân An (Bình Dương). Cơ quan công an không loại trừ khả năng nghi can sẽ bỏ trốn sang tỉnh này.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hình ảnh nghi can Tuấn cho người dân.

Ngoài việc thông báo tới người dân, Công an Thị xã Bến Cát (Bình Dương) còn triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phối hợp với Công an TP.HCM và Bộ Công an trong vụ án này như rà soát các đối tượng nghiện cờ bạc trên địa bàn có quan hệ với nghi can, kiểm tra các địa điểm nghi vấn trên địa bàn...

Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp tổ chức truy bắt, đồng thời phổ biến hình ảnh tên Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn thuộc xã Thanh Tuyền, Thanh An. Đến nay, Công an Dầu Tiếng phát 250 tờ rơi hình ảnh nghi phạm.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện tên Tuấn thì không tự ý bắt giữ mà phải báo ngay về đơn vị công an gần nhất để xử lý.