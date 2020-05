Ngày 29/5, tuyên án 12 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Sau 7 ngày mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, chủ tọa phiên tòa Quản Hữu Chiến tuyên bố nghị án trong hai ngày 27-28/5 và tòa sẽ tuyên án các bị cáo vào 8h ngày 29/5.

Chiều qua (26/5), sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX gọi 12 bị cáo lên bục khai báo để nói lời sau cùng. Nhiều bị cáo tỏ ra hối lỗi, thành khẩn nhận tội nhưng còn một số bị cáo vẫn ngoan cố chối tội dù VKS đã đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng - Sở GD&ĐT Sơn La) nhận thấy hành vi của bản thân sai trái, vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Trong quá trình khai báo, bị cáo thành khẩn, tự thú. Quá trình công tác, bị cáo đạt nhiều thành tích.

Kết thúc phiên tòa, lực lượng an ninh dẫn giải các bị cáo về trại giam.

Bị cáo cho rằng do cấp trên sắp xếp, bố trí để sửa nâng điểm, nếu không làm sẽ không tồn tại được và mong muốn HĐXX xem xét được hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc người thân.

Bị cáo Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT) cũng tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình. Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo cũng có nhiều thành tích trong thời gian công tác. Huynh mong HĐXX tuyên mức án nhẹ hơn mức đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Sơn La.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Sơn La) thừa nhận trong kỳ thi, do bị cáo nể nang đồng nghiệp và mối quan hệ khác nên nhận lời xem điểm cho 5 thí sinh.

Đồng thời, bị cáo này vẫn khẳng định không thực hiện hành vi "Đưa hối lộ". Mong HĐXX xem xét lại, đề nghị tuyên bị cáo vô tội, trả tự do cho bị cáo tại toà.

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT) bước lên bục khai báo thừa nhận bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng và làm ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, đồng thời làm mất cơ hội của nhiều thí sinh.

Bị cáo Yến mong HĐXX không vì sức ép của dư luận hay sức ép nào khác, đánh giá chứng cứ khách quan để đưa ra bản án khách quan, tạo điều kiện cho các bị cáo cơ hội sớm trở về.

Cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT vẫn khẳng định bản thân không chỉ đạo hay tác động đến bất kỳ ai để làm trái quy định. Từ đó, ông Yến đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội.

Ngoài ra, các bị cáo khác mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án nhẹ hơn đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Sơn La. Riêng Nguyễn Thị Thành Nhàn, Đinh Hải Sơn và Hoàng Thị Thành xin hưởng án treo.

Đại diện VKSND tỉnh Sơn La đề nghị mức án đối với 12 bị cáo: Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga bị đề nghị mức án từ 16-17 năm tù tội “Nhận hối lộ”, 7-8 năm “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với nữ bị cáo là 23-25 năm tù. Bị cáo Lò Văn Huynh bị đề nghị 17-18 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 6-7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt đề nghị 23-25 năm tù. Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị 4-5 năm tù tội "Nhận hối lộ", 5-6 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt đề nghị 9-11 năm tù. Đối với 4 bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ", VKS đề nghị, Nguyễn Minh Khoa và Trần Văn Điện cùng 12-13 năm; bị cáo Hoàng Thị Thành và Lò Thị Trường cùng 2-3 năm tù. VKS đề nghị HDXX tuyên bị cáo Trần Xuân Yến 7-8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Hữu Thủy bị đề nghị 6-7 năm tù; bị cáo Đỗ Khắc Hưng 5-6 năm; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đinh Hải Sơn 2-3 năm tù.

