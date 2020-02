Nam thanh niên Cà Mau thừa nhận mạo danh Tuấn 'khỉ' gọi cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải

Chiều 8/2, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa mời S.Q.K. (21 tuổi, ngụ huyện U Minh) để làm rõ về việc thanh niên này mạo danh Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ", nghi can dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP.HCM) gọi điện cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải.

Làm việc với cơ quan công an, K. khai nhận qua báo chí, anh ta biết thông tin Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi rồi bỏ trốn, lực lượng công an đang truy bắt và kêu gọi kẻ này ra đầu thú.

K. biết số điện thoại của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) nên mạo danh là Tuấn "khỉ" gọi cho anh Hải đề nghị dàn xếp đầu thú với mục đích chọc phá. Ngoài ra, K. còn có trình cho cơ quan công an một giấy chứng nhận tâm thần.

Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ).

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn "khỉ" cùng em họ là Lê Quốc Minh (sinh năm 1993) đi xe máy mang theo súng AK đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), nổ súng bắn chết 4 người, khiến 1 người bị thương.

Sau đó, Tuấn cướp tiền, lấy xe máy SH của người khác chạy trốn. Rạng sáng 30/1, trên đường chạy trốn, Tuấn bắn chết 1 người đàn ông khác để cướp xe máy.

Tối 30/1, Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Lê Quốc Tuấn về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cho đến nay, công an vẫn chưa bắt được tên này.

Trong lúc lực lượng chức năng đang truy bắt Tuấn thì “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trình báo đến Công an Bình Dương về việc nhận được điện thoại từ một người xưng là Tuấn "khỉ", nhờ ông Hải hỗ trợ dàn xếp đầu thú.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh, cơ quan điều tra khẳng định người gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải không phải Tuấn “khỉ”.

