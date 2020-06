Không được lấy lời khai, bị cáo gửi đơn kêu cứu

Bà Trần Thị Thanh Hương (thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Báo điện tử VTC News.

Ngày 18/5/2020, bà Hương nhận được Quyết định thi hành phạt cải tạo không giam giữ và một phần Trích lục bản án hình sự sơ thầm số 23/2020/HS-ST ngày 16/4/2020 của Toà án nhân dân huyện Khoái Châu.

Theo đó, bà Hương bị Toà án nhân dân huyện Khoái Châu tuyên phạt 2 năm cải tạo không giữ về tội danh “Làm nhục người khác” và khấu trừ 15% thu nhập hàng tháng để sung quỹ Nhà nước với mức 645.000 đồng/tháng trong vòng 24 tháng.

Bà Hương trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hưng.

Theo nội dung bản án, bị cáo Hương và gia đình có tranh chấp quyền thừa kế sử dụng đất với bị hại Nguyễn Thị Lan (thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 23/7/2018, hai bên có xô xát. Bị cáo Hương đã có hành vi dùng tay bốc phân lợn ném vào bị hại Lan.

Tuy nhiên, điều khiến bà Hương bức xúc khi trong suốt giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án, bà Hương không được tham gia hỏi cung, không được tham gia phiên toà xét xử và không nhận được bất cứ văn bản tố tụng nào từ cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Khoái Châu.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra không tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho tôi. Do đó, tôi không hề biết bản thân mình bị khởi tố từ khi nào và khởi tố về tội danh gì. Trong giai đoạn điều tra vụ án, tôi không đi khỏi nơi cư trú nhưng không được tham gia bất cứ buổi hỏi cung nào tại Cơ quan điều tra”, bà Hương cho hay.

Bà Hương cũng cho biết không nhận được Bản Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra về quá trình phạm nếu có của mình, nên bà không được quyền khiếu nại, tố cáo khi thấy có dấu hiệu oan sai nghiêm trọng.

Bà Hương cũng cho biết không tham gia phiên toà và cũng không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nhưng Toà án nhân dân huyện Khoái Châu vẫn xét xử vắng mặt bà vào ngày 16/4/2020.

Một điểm đáng chú ý nữa là tại Giấy triệu tập bị cáo tại ngoại số 18/CV-TA ngày 7/2/2020 không ghi giờ cụ thể và thẩm phán khi đóng dấu là ông Đào Duy Trĩnh, trong khi thẩm phán, chủ toạ phiên toà là ông Bùi Văn Tân.

Liên quan đến vấn đề này, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên cho rằng, đây là do lỗi đánh máy và lỗi đóng dấu chức danh Thẩm phán, còn chữ ký của giấy triệu tập này vẫn là ông Bùi Văn Tân.

Ngoài ra, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng thừa nhận Toà án nhân dân huyện Khoái Châu gặp “lỗi đánh máy” khi ra lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú trong vòng 45 ngày với bị cáo Hương.

Trong khi đó, theo Điều 462 Bộ luật tố tụng Hình sự, Chánh án TAND huyện Khoái Châu chỉ có quyền ra lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú với thời gian không quá 17 ngày.

Liên quan đến việc vắng mặt bị cáo trong phiên toà xét xét ngày 16/4/2020, ông Phạm Thế Phương, Chánh án TAND huyện Khoái Châu cho biết cơ quan công an nói không thể áp giải bị cáo Hương đến dự phiên tòa. Ngoài ra, bị hại có quyền không tham gia phiên toà.

Ông Phương cho rằng quá trình xét xử diễn ra đúng pháp luật và sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc tòa đã xử.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Công ty Luật The Light cho rằng, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Khoái Châu kết thúc điều tra và kiến nghị truy tố bà Hương theo tội danh “Làm nhục người khác” chỉ dựa vào lời khai của bà Nguyễn Thị Lan (bị hại) mà không có Biên bản hỏi cung đối với bà Trần Thị Thanh Hương là không đảm bảo tính khách quan, chính xác của vụ án.

Do đó, các yếu tố cấu thành tội phạm của tội danh không thể được chứng minh, làm rõ trong quá trình điều tra.

Liên quan đến việc vắng mặt trong phiên toà của bà Hương, luật sư Hưng cho rằng, trong hoạt động tố tụng hình sự, quyền lực của các cơ quan điều tra là tuyệt đối.

Nếu bị can có thái độ chống đối, cơ quan điều tra có thể ngay lập tức thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam.

Luật sư cho rằng không thể nói là bị can ở nhà nhưng không tống đạt được quyết định triệu tập, hỏi cung.

Thực tế bà Hương không được Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành lấy lời khai, hỏi cung trong suốt quá trình điều tra vụ án.

Điều này đã vi phạm nghiêm trọng khoản 1 Điều 183 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về Hỏi cung bị can: “Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can” và xâm phạm quyền được “Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội” (Trích điểm d khoản 2 Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015) của bà Hương với vai trò là bị can trong vụ án.