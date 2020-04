Khởi tố vụ làm giả tài liệu tại Công ty CP cà phê hoà tan Trung Nguyên

(VTC News) - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc vụ việc bà Đinh Thị Lý và con trai bị đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) năm 2014.

(VTC News) - Phiên tòa phúc thẩm xét xử đàn em Đường 'Nhuệ' và đồng phạm đánh nam thanh niên gãy chân ngay trước cửa nhà bị tạm hoãn do bị hại vắng mặt.

(VTC News) - Từ manh mối duy nhất là chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, công an lần theo và bắt giữ 2 kẻ dùng súng, dao khống chế cướp tài sản.

(VTC News) - Công an Nghệ An vừa phối hợp Công an Hà Nội bắt giữ Hoàng Văn Trung, kẻ giết người rồi trốn truy nã cách đây 11 năm.