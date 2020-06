Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi chết trong rừng ở Nghệ An

Clip: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháu bé 5 tuổi bị chết

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là vụ án nghiêm trọng, gây chấn động dư luận trong thời gian qua.

Được biết, nghi phạm của vụ án đang bị tạm giữ là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nhà Hoàng cách nhà nạn nhân khoảng 300m.

Hiện trường nơi tìm thấy cháu Đô.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin phép bố sang nhà Đào Ngọc Hoàng chơi. Vì là chỗ thân quen với gia đình, nên ông Hồ Văn Tụ (bố cháu Đô) đồng ý cho con đi chơi.

Đến chiều tối không thấy con về, ông Tụ đi tìm gặp Hoàng để hỏi thì Hoàng bảo cháu Đô đã về từ lâu.

Lúc này gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời báo cho người dân và chính quyền địa phương để đi tìm giúp. Mọi người đi tìm khắp nơi, trong các ngõ ngách, ao hồ, giếng nước... đều không có.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, lực lượng chức năng và gia đình tìm thấy thi thể cháu bé ở trong rừng, gần bờ suối tại địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

Ngay sau đó, công an tạm giữ Đào Ngọc Hoàng để điều tra, làm rõ.

Làm việc với công an, Đào Ngọc Hoàng khai do nghiện trò chơi điện tử nên giấu bé trai 5 tuổi với ý định sau đó đưa bé về như "người hùng". Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm kiếm, nam sinh sợ nên không dám đưa bé về, dẫn đến sự việc đau lòng.