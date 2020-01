Khởi tố, bắt giam gã hàng xóm đốt nhà làm chết 5 người

Phước lúc bị bắt.

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Phước bị khởi tố để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Phước chưa có vợ, sống cùng cha mẹ ở căn nhà hẻm đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM. Gia đình bà Châu Thị Huệ sống phía sau nhà Phước, thường xuyên ra vào con hẻm ngang nhà khiến hắn bực tức.

Vì muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước nhiều lần hỏi mua nhà nhưng không được đồng ý. Phước nảy sinh ý định đốt nhà bà này để hù doạ cho họ bỏ đi. Khoảng 3h52 ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình, tẩm xăng vào nùi giẻ, bật lửa đốt ném qua nhà bà Huệ. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan ra cả căn nhà.

Phước lấy áo mưa mặc vào, che kín mặt, chạy ra con hẻm đường Đỗ Xuân Hơp. Khi tới đầu đường, Phước vứt áo mưa rồi lại chạy về nhà.

Vụ cháy làm chết 5 người gồm bà Huệ, 3 người con ruột và con dâu của bà.

Ghi nhận những nỗ lực của Công an TP.HCM, Công an quận 9 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp đến trụ sở Công an TP.HCM nghe báo cáo, tặng thư khen, thưởng các đơn đơn vị, cá nhân tham gia phá án.