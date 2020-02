Khẩu súng của nghi can bắn chết 5 người ở TP.HCM từ đâu ra?

Ngày 1/2, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang phối hợp với Công an các tỉnh lân cận để truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ Củ Chi) - nghi phạm nổ súng khiến 5 người chết vào chiều 29/1.

Theo Công an TP.HCM, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo truy tìm nguồn gốc khẩu súng mà nghi phạm dùng để gây án. Kết quả kiểm tra cho thấy Công an Quận 11 - nơi Tuấn công tác không bị mất vũ khí quân dụng, số lượng các vũ khí còn đầy đủ.

Cũng liên quan đến sự việc, từ chiều 31/1, lực lượng CSCĐ bắt đầu rút bớt khỏi đường Trung An (đoạn từ cầu Rạch Kè tới cầu Rạch Kinh), chỉ còn một số lượng CSCĐ đứng chốt chặn tại các con đường dẫn vào rừng tràm.

Lực lượng CSCĐ rút dần khỏi khu vực rừng tràm - nơi nghi ngờ Lê Quốc Tuấn lẩn trốn.

Đến nay, sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích của Lê Quốc Tuấn. Nghi phạm bỏ trốn cùng vũ khí và rất manh động. Công an TP.HCM nhận định, không loại trừ khả năng nghi phạm trốn đến địa phương khác để ẩn náu hoặc trốn sang Campuchia.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn trên toàn quốc.

