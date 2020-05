Hối lộ 1 tỷ đồng để nâng điểm, cựu thượng tá công án bị đề nghị 12-13 năm tù

Chiều 24/5, đại diện VKSND tỉnh Sơn La trình bày bản luận tội với 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, có bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, làm mất cơ hội học tập của nhiều học sinh trong quá trình học tập và thi cử.

Việc nâng điểm thi còn gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục và làm mất tính uy nghiêm của kỳ thi mang tầm quốc gia.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu phó Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) là người thỏa thuận và đưa cho Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) 1 tỷ đồng để Huynh nâng điểm thi cho 2 thí sinh Nguyễn Anh Tuấn và Trần Doãn Hải.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018.

Hành vi của Nguyễn Minh Khoa phạm vào tội “Đưa hối lộ” với tình tiết định khung “Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi tích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Minh Khoa 12-13 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Cùng tội danh trên, Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thành phố Sơn La) 12-13 năm, Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) và Lò Thị Trường mỗi người 2-3 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) bị VKS đề nghị 16-17 năm tù về tội Nhận hối lộ, 7-8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng 23-25 năm tù.

Lò Văn Huynh bị đề nghị 17-18 năm tù về tội Nhận hối lộ, 6-7 năm tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị 23-25 năm tù.

Bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo) 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng cộng 9-11 năm tù.

Về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", VKS đề nghị phạt Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) 7-8 năm tù, bị cáo Đặng Hữu Thuỷ (Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) bị đề nghị 6-7 năm, Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 5-6 năm, Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) và Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) mỗi người 2-3 năm.

