Hai cựu công an tiếp tay cho nhóm sửa điểm thi ở Sơn La nhận mức án nào?

Sau 6 ngày xét xử và 2 ngày nghị án, sáng 29/5, HĐXX tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử năm 2018 ở Sơn La. Trong số 12 bị cáo có 2 cán bộ Công an tỉnh Sơn La bị buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trong đó, bị cáo Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 3 năm tù; Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) nhận mức án 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Mức án này đều thấp hơn mức án đề nghị của VKS trước đó (bị cáo Đỗ Khắc Hưng 5-6 năm, bị cáo Đinh Hải Sơn 2-3 năm tù).

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng (bên trái) và bị cáo Đinh Hải Sơn (bên phải) tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận thi cử ở Sơn La.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Đỗ Khắc Hưng được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ, quản lý chìa khóa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm. Còn Đinh Hải Sơn được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực chấm thi, trực tiếp tham gia giám sát, bảo vệ công tác chấm thi tự luận (Ngữ văn).

Hai bị cáo này đã câu kết, tạo điều kiện cho những bị cáo khác để rút bài thi các môn trắc nghiệm mang ra ngoài khu vực chấm thi để sửa nâng điểm, sau đó mang trả lại các túi đựng bài thi đã rút và thực hiện việc xóa toàn bộ file ảnh đã quét trước đó rồi quét lại.

Trong kỳ thi này, bị cáo Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn cũng nhờ bị cáo Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT) và bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) nâng điểm giúp một số thi sinh tham dự kỳ thi này.

Cụ thể, chiều 29/6/2018, tại khu vực chấm thi Đỗ Khắc Hưng đã đặt vấn đề và đưa thông tin của thí sinh Vũ Hoàng Hiệp cho Nga để sửa bài thi nâng điểm.

Khoảng 16h ngày 29/6/2018, Đinh Hải Sơn đến phòng làm việc của Lò Văn Huynh đưa 1 tờ giấy ghi thông tin của Lê Tất Thành, Ngô Lương Bảo Ngọc nhờ giúp nâng điểm môn Văn.

Lúc 18h ngày 29/6/2018, Sơn đến nhà Nguyễn Thị Hồng Nga (ở phường Tô Hiệu, TP Sơn La) đưa 1 tờ giấy ghi thông tin của Lê Tất Thành, Ngô Lương Bảo Ngọc nhờ giúp nâng điểm môn thi trắc nghiệm. Ngày 3/7, Sơn đến phòng làm việc của Huynh xin cho Ngọc môn Văn lên 8,75 điểm.

Video: Điểm danh nhiều lãnh đạo ở Sơn La có con được nâng điểm