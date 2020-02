Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng game Đế chế: Nhiều con bạc là bộ đội, công an, bác sĩ

Liên quan đến đường dây đánh bạc do Phí Văn Huấn cầm đầu này, cơ quan điều tra khởi tố 56 người, làm rõ hàng nghìn người chơi với 356.000 tài khoản được lập để tham gia cá cược.

Đường dây của Huấn từng tạm "nằm im" khi thấy “động”. Sau khi đường dây này mở lại, ban chuyên án được thành lập (tháng 3/2019) để triệt phá.

Thời gian này, đường dây đánh bạc qua game Đế Chế không hoạt động rộng nữa mà co cụm lại tại 4 điểm ở Hà Nội, trong đó "trụ sở đầu não” được đặt ở Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa).

Tháng 9/2019, khi nhóm của Phí Văn Huấn đang chuẩn bị chuyển "trụ sở" về Thái Bình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phí Văn Huấn tại cơ quan điều tra.

Hệ thống dữ liệu của ổ cờ bạc online này cho thấy những người tham gia đánh bạc thường am hiểu về công nghệ thông tin. Nhiều người là công an, quân đội, bác sĩ… Do không có giới hạn về số tiền cá cược trên trang Powgs.com, nhiều con bạc đổ vài triệu đồng hay vài chục triệu đồng cho mỗi lần chơi.

Một cán bộ điều tra cho biết, có giảng viên trong quân đội đánh bạc trong đường dây của Phí Văn Huấn phải cắm căn nhà được bố mẹ xây cho. Người này cũng vướng vòng lao lý về hành vi đánh bạc.

Trong quá trình phá án, các cán bộ điều tra phải chịu nhiều áp lực do con bạc sử dụng mối quan hệ thân quen nhờ tác động.

“Chúng tôi cứ theo luật làm, luật có quy định riêng ai đâu”, vị cán bộ nhắc lại lời từng nói với người “can thiệp” cho con bạc.

Clip: Trùm đường dây đánh bạc vắng mặt tại tòa

