Đăng tin về Tuấn 'khỉ', ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải bị công an mời làm việc

Tuấn "khỉ" - Lê Quốc Tuấn, kẻ bị công an truy tìm 6 ngày nay - là Thượng úy công an làm việc ở Nhà tạm giữ Công an quận 11, nghi can xả súng giết chết 4 người ở sới bạc tại huyện Củ Chi (TP.HCM) và bắn chết thêm 1 người nữa trên đường chạy trốn.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải.

Trên Youtube và Facebook, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tuyên bố, chiều 1/2 có người gọi điện đến số máy của ông tự xưng Tuấn “khỉ” - kẻ đang bị truy nã - ngỏ ý nhờ dẫn về gặp vợ con lần cuối trước khi ra đầu thú. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định người gọi điện thoại là kẻ mạo danh. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, truy tìm người này để xác định động cơ, mục đích của hành vi trên và xử lý.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thơm – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan công an, người dân không nên chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội về vụ Tuấn "khỉ" với tính chất suy diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt tên Tuấn. Hành vi đăng phát thông tin chưa kiểm chứng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

