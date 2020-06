Cựu thượng úy công an giúp 'nữ quái' gài ma túy tống bạn trai vào tù kêu oan

Sáng 2/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Hai bị cáo trong vụ án là nữ cựu thượng úy Nguyễn Thị Vững (SN 1978, từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) và Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/1, TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vững 7 năm tù về các tội Vu khống và Tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Vân lĩnh 6 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Thị Vững tại phiên xét xử phúc thẩm sáng nay.

Phiên tòa phúc thẩm hôm nay được mở theo đơn xin giảm nhẹ của bị cáo Nguyễn Thị Vững.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Vững chuyển từ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan đối với tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy, Vững cho rằng mình không phải là đồng phạm của Vân.

Bên cạnh đó, Vững cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt về tội Vu khống để được trở về nuôi con nhỏ.

Bị cáo Vững cho rằng, Vân và Thiện đang cố ý đổ lỗi cho Vững, số tiền 200 triệu đồng mà Vững nhận của Vân là tiền Vân vay.

"Số tiền 200 triệu tôi nhận của Vân là số tiền Vân nợ tôi. Đó là tiền trả nợ chứ không liên quan đến vụ án", Vững nói tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng, nếu bị cáo kêu oan, tức là cho rằng không phạm tội thì không cần xin giảm nhẹ hình phạt về tội Vu khống. Bị cáo không đưa được ra chứng cứ mới để xin tòa giảm nhẹ hình phạt về tội này.

Bên cạnh đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vì những lẽ trên, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên với bị cáo Nguyễn Thị Vững.

Chiều nay, HĐXX sẽ tuyên bản án phúc thẩm với bị cáo Vững.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân, bị hại Nguyễn Văn Thiện và nữ thượng úy công an Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa ngày 10/4.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Thị Vân có mối quan hệ tình cảm. Trong quá trình chung sống, giữa họ nảy sinh mâu thuẫn nên Vân có ý định đưa ma túy vào ô tô của ông Thiện để người tình bị bắt.

Vân quen biết Nguyễn Thị Vững (Thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an). Vân hỏi Vững: "Đưa ma túy vào xe có bị bắt không?". Vững nói: "Ok. Nếu mà làm như thế, chỉ cần có hàng trong xe là chết. Trước đến giờ chị bảo với rất nhiều người, có trường hợp chỉ 2 gam thôi vẫn chết bình thường".

Theo thỏa thuận, Vân phải đưa cho Vững 1 tỷ đồng để Vững báo tin cho công an bắt giữ Thiện.

Ngày 21/10/2016, Vân viết vào mảnh phong bì thư ghi thông tin và đặc điểm xe ô tô của ông Thiện, đưa cho Vững.

Vân khai, khoảng 8h30 ngày 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi vào số máy mạng mobiFone có 11 số, sẽ có một người đưa ma túy để bỏ vào ô tô của ông Thiện. Khoảng 12h, có người đàn ông gọi điện cho Vân bảo ma túy "để ở gốc cây gần xe ô tô của chị, có hòn đá đè lên".

Vân đi ra gần gốc cây lấy gói ma túy có 7,003 gam heroin và 1,484 gam Methainphetainine để vào cốp ghế phụ trước xe ô tô của người tình.

Khoảng 14h30 ngày 28/10, ông Thiện nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ xưng tên là Giang, hẹn gặp lúc 20h30 tại siêu thị gần vòng xuyến đường Lê Đức Thọ. Ông Thiện rủ Vân đi cùng. Sau đó, Vân điện báo cho Vững biết xe ô tô của Thiện đã đi đến Nam Từ Liêm.

Đến khoảng 21h30, tổ công tác của Đại đội 2 gồm 4 chiến sĩ: Phan Văn Linh, Nguyễn Xuân Lượng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Đông đang làm nhiệm vụ nghi xe ô tô của Thiện có ma túy nên kiểm tra. Sau khi kiểm tra cốp xe, cảnh sát cơ động phát hiện gói giấy màu trắng chứa nhiều gói nhỏ nghi là ma túy. Ông Thiện bị bắt.

Kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ chứa ma túy.

Sau 8 ngày tạm giữ nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Thiện, cơ quan điều tra trả tự do cho ông. Khi trở về nhà, ông Thiện nghi ngờ Vân hại mình nên âm thầm thu thập chứng cứ. 2 tháng sau, ông NÀY nộp cho cơ quan điều tra đầy đủ chứng cứ, chứng minh Vân là người gài bẫy để đẩy ông vào tù.