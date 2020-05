Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến: 'Tôi thiếu sát sao, quyết liệt'

Chiều 18/5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) tiếp tục phiên toà xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) Nguyễn Văn Hiến, cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") và các bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Trả lời HĐXX trong phần xét hỏi, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến nói thời gian triển khai các khu đất trên, bị cáo đang là Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Tuy nhiên, sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới được biết 3 lô đất này chưa được chuyển đổi làm kinh tế mà vẫn đang là đất quốc phòng.

Ông Hiến khai việc quyết định chuyển 3 khu đất tại đường Tôn Đức Thắng sang làm kinh tế bắt đầu từ đề xuất của TP.HCM với Quân chủng Hải quân. Sau khi đề xuất thì được Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân thông qua ngày 13/3/2016.

HĐXX hỏi bị cáo Hiến, Tư lệnh Quân chủng Hải quân có quyết định được việc đưa các khu đất này làm kinh tế không? Bị cái Hiến trả lời “không đủ thẩm quyền”.

HĐXX tiếp tục hỏi Đảng uỷ Quân chủng Hải quân có đủ thẩm quyền quyết định không? Bị cáo Hiến nói Đảng uỷ Quân chủng Hải quân cũng không đủ thầm quyền mà phải xịn phép cơ quan cấp trên.

"Nhưng rất tiếc thời điểm đó tôi và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng chưa làm".

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến tai phiên sơ thẩm ngày 18/5.

Cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân khai lý do mà Thường vụ quân chủng đưa các khu đất nàu làm kinh tế là do TP.HCM đề nghị và cũng do nhu cầu nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ của quân chủng “vì đời sống của cán bộ kham khổ”.

Ông Hiến cũng thừa nhận đã ký các tờ trình xin chủ trương khai thác ba khu đất gửi lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trong đó có việc điều chỉnh vị trí đóng quân, chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang đất doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế.

HĐXX cho biết, các tờ trình bị cáo gửi lên đều được Bộ Quốc phòng xem xét, phê chuẩn và có công văn trả lời. Lãnh đạo bộ nhấn mạnh việc triển khai các dự án chỉ được thực hiện khi Quân chủng Hải quân hoàn thành các thủ tục về quản lý, khai thác ba khu đất sang làm kinh tế theo đúng quy định, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng tới quốc phòng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến cho rằng cấp dưới đã hiểu sai ý của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, từ đó dẫn tới sự tham mưu sai, khiến ông cũng hiểu sai.

HĐXX hỏi vì sao bị cáo và Thường vụ đảng ủy Quân chủng Hải quân không chỉ đạo các cơ quan làm hợp đồng cho thuê đất mà lại liên doanh?

Bị cáo Hiến nói thời điểm đó, trong đầu bị cáo chỉ nghĩ là hợp đồng liên doanh, giao khoán liên doanh chứ không phải cho thuê đất, trong hợp đồng cũng không có bất cứ từ nào là thuê đất.

"Cho đến khi cơ quan điều tra có ý kiến tôi mới nghĩ là cho thuê đất", bị cáo Hiến nói.

Cựu Tư lệnh Hải quân thừa nhận thủ tục chuyển mục đích sử dụng 3 khu đất thời điểm đó là "chưa đủ" so với quy định của pháp luật. Bị cáo cũng không nắm được cụ thể các quy định về việc chuyển đổi, chỉ yêu cầu tất cả các văn bản cơ quan cấp dưới trình lên phải thực hiện đúng quy định.

Sau khi ký các văn bản do cơ quan tham mưu trình lên, bị cáo cũng không có điều kiện kiểm tra vì "quá nhiều việc". Sau này, bị cáo cũng không trực tiếp kiểm tra 3 dự án tại đường Tôn Đức Thắng nhưng đã có văn bản tổng kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trong đó có 3 dự án này.

HĐXX hỏi bị cáo thấy việc làm và trách nhiệm của mình thế nào? Bị cáo đáp: "Tôi đã xác nhận với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và hôm nay tại toà tôi thừa nhận có khuyết điểm là thực hiện chức trách của mình thiếu sát sao quyết liệt. Nếu sát sao quyết liệt hơn nữa có thể phát hiện được sai sót".

Video: Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gây thất thoát hơn 939 tỷ đồng