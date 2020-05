Cựu chuyên viên Sở GD-ĐT Sơn La nhận hơn 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 4 thí sinh

Sau 7 tháng TAND tỉnh Sơn La trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" trong vụ án gian lận thi cử THPT 2018, mới đây, VKSND tỉnh Sơn La hoàn thành bản cáo trạng bổ sung thêm 2 tội danh và 4 bị can.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga được cán bộ trại giam đưa đến phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử hồi giữa tháng 9/2019.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La, do có quan hệ quen biết, chiều 28/6/2018, Trần Văn Điện đến phòng làm việc của Nguyễn Thị Hồng Nga (lúc này là Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) tại Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đặt vấn đề nhờ Nga giúp nâng điểm thi cho 4 thí sinh và Nga đã đồng ý.

Khoảng 18h cùng ngày, Điện đến nhà bố mẹ để của Nga (tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La) chuyển thông tin của 4 thí sinh là Nguyễn Thanh Hưng (nâng điểm các môn Toán, Vật Lý, Tiếng Anh được 27 điểm); Nguyễn Văn Mạnh, Trần Ích Quân, Ngần Văn Chung (nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch sử được 24 điểm) và thỏa thuận với trường hợp của Hưng, Điện đưa cho Nga 350 triệu đồng, các trường hợp còn lại mỗi trường hợp là 230 triệu đồng và Nga đồng ý.

Chiều 29/6/2018, Nguyễn Thị Hồng Nga cùng với Đặng Hữu Thủy, Cầm Bun Sọn sửa bà thi nâng điểm cho 4 thí sinh trên tại nhà của Thủy.

Khoảng 18h ngày 13/7/2018, Điện đến nhà bố mẹ đẻ của Nga đưa thêm cho bị can này 1,04 tỷ đồng theo thỏa thuận (bị can Nga và người thân đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT 1 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, Trần Văn Điện khai nhận chỉ đưa thông tin 4 thí sinh Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Ích Quân, Ngần Văn chung để nhờ Nga xem điểm thi trước cho các thí sinh trên, Điện không được thỏa thuận và đưa tiền cho Nga.

Tuy nhiên, cáo trạng nêu rõ, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định Trần Văn Điện đã thỏa thuận và đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga 1,04 tỷ đồng để Nga sửa bài thi nâng điểm thi cho 4 thí sinh trên. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Nga phạm vào tội “Nhận hối lộ”, còn hành vi của Trần Văn Điện phạm vào tội “Đưa hối lộ”.

Dự kiến, TAND tỉnh Sơn La sẽ khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị can vào ngày 21/5, do thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ toạ.

Trong 12 bị can, 8 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (cựu Hiệu phó trường THPT Tô Hiệu).

Các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ".

4 bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" là Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ Công an tỉnh Sơn La); Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La); Trần Văn Điện, Lò Thị Trường (trú tại thành phố Sơn La).

