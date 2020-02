Công an vận động dân hỗ trợ tìm 2 xe máy liên quan đến Tuấn 'khỉ'

Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, Công an huyện đang vận động dân hỗ trợ tham gia truy tìm 2 chiếc xe máy liên quan đến quá trình gây án của tên này.

Đó là một xe Nouvo màu đỏ đen biển số 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124cm3; một xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97cm3.

Đây là 2 xe Tuấn "khỉ" sử dụng trong quá trình lẩn trốn lực lượng chức năng.

Hiện trường truy bắt Tuấn "khỉ".

Khi phát hiện hoặc có thông tin về các vật chứng nêu trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo qua số điện thoại trực ban Công an huyện Củ Chi, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM mới phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 12 người để điều tra hai tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

