Công an tỉnh Long An hoãn họp báo vụ Hồ Duy Hải

Trao đổi với PV VTC News qua điện thoại, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận, cuộc họp báo thông tin về một số vấn đề liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải dự kiến diễn ra chiều 22/5 sẽ bị hoãn. Vị này không tiết lộ lý do vì sao hoãn buổi họp báo.

Trước đó, chiều 13/5, em gái tử tù Hồ Duy Hải là Hồ Thị Thu Thủy xác nhận, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) và luật sư Trần Hồng Phong đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và TAND Tối cao.

Nội dung đơn trình bày và giao nộp chứng cứ mà gia đình cho rằng là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải.

Tử tù Hồ Duy Hải tại toà.

Trong đơn, luật sư và gia đình trình bày, ngay sau khi phiên Giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Nếu xem xét lại biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi chắc chắn thuận tay trái.

Trong khi đó, Hải là người thuận tay phải, được chứng minh tại bản khai, thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra.

"Hồ Duy Hải là người thuận tay phải không thể gây ra vết cắt có hướng từ trái sang phải trên thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Đây là tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải, thể hiện Hồ Duy Hải không liên quan đến hành vi cắt cổ nạn nhân Hồng", nội dung đơn nêu rõ.

Từ đó, luật sư và gia đình Hồ Duy Hải kiến nghị xem xét lại vụ án một lần nữa để đảm bảo tính khách quan, bởi câu chuyện này từng xảy ra đối với vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, mâu thuẫn về việc thuận tay trái hay tay phải khi gây án.

Theo nội dung vụ án, sáng 14/1/2008, 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (đóng tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) bị sát hại dã man ngay tại nơi làm việc. Sau đó, bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Sau khi những bản án được tuyên, mẹ bị án Hồ Duy Hải liên tục kêu oan cho con.

Năm 2014, cơ quan chức năng tỉnh Long An dự định sẽ tổ chức thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải.

Tuy nhiên, ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo tới các cơ quan chức năng, về việc Văn phòng Chủ tịch nước đã nhận được đơn kêu oan của mẹ bị án Hồ Duy Hải nên yêu cầu Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Long An tạm dừng thi hành án để xem xét cho kỹ trước khi tước đoạt sinh mạng một con người. Tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Ngày 8/5/2020, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có Quyết định số: 05/2020/HS-GĐT, không chấp nhận Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTC- V7 ngày 22/11/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

