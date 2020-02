Cho thuê ô tô, chủ xe bị yêu cầu trả 300 triệu đồng để chuộc lại

Mới đây, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vẫn đang giải quyết đơn trình báo của anh Trịnh Ngọc Thanh (SN 1983, trú tại phường Nhân Hòa, Thanh Xuân) về việc anh cho thuê xe hợp đồng rồi bị chiếm đoạt luôn.

Theo đơn trình báo của anh Thanh, vào tháng 10/2018, anh cho Nguyễn Văn Thanh thuê xe ô tô hợp đồng loại 7 chỗ trong vòng một tháng (1/10/2018 đến 31/10/2018). Tuy nhiên, khi hết hạn hợp đồng, người này vẫn không trả xe cho anh.

Sau đó, đến 24/11/2018, anh Trịnh Ngọc Thanh ngã ngửa khi có cuộc gọi điện thoại thông báo về việc xe của anh đang bị cầm cố tại hiệu cầm đồ và yêu cầu anh phải đưa 300 triệu đồng đến để chuộc xe.

Chiếc xe của anh Trịnh Ngọc Thanh và hợp đồng cho thuê với Nguyễn Văn Thanh.

“Người ta đòi tôi phải mang 300 triệu đồng nhưng tôi nghĩ giờ số tiền đó là quá lớn, nếu mình đồng ý thì khác gì mình đi mua lại tài sản trộm cắp”, anh Thanh chia sẻ.

Sau đó, anh Thanh trình báo Công an quận Thanh Xuân về sự việc trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Phan Như Cương – Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đang giải quyết đơn tố giác của anh Trịnh Ngọc Thanh dù từng đình chỉ điều tra vụ án.

Theo vị này, khi đơn vị vào cuộc xác minh điều tra thì Nguyễn Văn Thanh khai rằng anh ta bị bố con ông Quang (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) chiếm đoạt xe ô tô thuê của anh Trịnh Ngọc Thanh. Sau đó, người này làm đơn trình báo đến Công an huyện Chương Mỹ về sự việc bị chiếm đoạt này.

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, hiện Công an huyện Chương Mỹ lại đang giải quyết đơn tố giác của Nguyễn Văn Thanh về việc bị bố con ông Quang chiếm đoạt xe ô tô. Vì vậy, Công an quận Thanh Xuân phải chờ vào kết quả của Công an huyện Chương Mỹ.

Ông Cương cũng cho biết, đơn vị chưa thể khởi tố vụ án vì chưa tìm được chiếc xe ô tô là tang chứng của vụ án.

“Muốn khởi tố một người thì phải chứng minh hành vi vi phạm, phải có tang chứng, vật chứng”, ông Cương nói.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.