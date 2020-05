Cán bộ nâng điểm ở Sơn La: Từ chối nhiều lần nhưng bạn vẫn nài nỉ nên nhận lời

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT) thừa nhận, ngày 29/6/2018, Nhàn đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) một tờ giấy có thông tin của 4 thí sinh để nhờ Nga nâng điểm.

Theo bị cáo Nhàn, thông tin của 4 thí sinh trong tờ giấy bị cáo này đưa cho Nga để nhờ nâng điểm là của một người quen tên là Nguyễn Thị Dung (Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La) nhờ nâng điểm môn Toán, Sử Văn để đủ điểm đỗ vào trường công an.

Theo đó, Dung biết Nhàn làm ở Sở GD&ĐT nên đến nhờ nâng điểm. Sau khi Dung đưa thông tin, Nhàn đến cơ quan đánh máy thông tin của 4 thí sinh vào một tờ giấy, bao gồm họ tên, số báo danh, số phòng thi và số điểm cần đạt. Nhàn cho rằng theo bản thân hiểu thì đây là số điểm mà Dung mong muốn can thiệp và nâng điểm theo.

Bị cáo Nhàn cũng cho biết, chỉ đến khi Cơ quan ANĐT thông báo về việc các thí sinh trên được nâng điểm thì Nhàn mới biết.

Theo Nguyễn Thanh Nhàn, lúc đầu khi Dung nhờ bị cáo có từ chối và giải thích nhiều lần nhưng do trong hoàn cảnh bận rộn, anh trai lại bệnh nặng sắp mất nên Nhàn nhận lời. Việc nhận lời này không nhằm mục đích gì mà chỉ vì nể do bạn cố nài nỉ nhiều lần. Bị cáo Nhàn không chắc chắn làm được nhưng cứ nhận lời, nếu giúp được thì tốt mà không thì thôi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Nguyễn Thanh Nhàn là Phó Trưởng ban làm phách, phụ trách phách vòng 1.

Trong thời gian thực hiện công tác chấm thi Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận thông tin của 4 thí sinh chuyển cho Nga sửa bài thi nâng điểm các môn trắc nghiệm.

Nhàn cung cấp khóa phách của 12 thí sinh chuyển cho Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT) để Huynh tác động nâng điểm môn Ngữ văn (trong đó có 4 thí sinh Nhàn nhận giúp).

Trong 12 bị can, 8 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thuỷ (cựu Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu).

Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ".

4 bị cáo bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" là Nguyễn Minh Khoa, Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La); Trần Văn Điện, Lò Thị Trường (trú tại thành phố Sơn La).