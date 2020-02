Bình Phước tăng cường kiểm tra cửa khẩu, truy bắt Lê Quốc Tuấn

Ngày 1/2, đại tá Dương Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều 31/1, Công an Bình Phước gửi công văn hỏa tốc đến trưởng các phòng, trại, trưởng công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ Củ Chi) - nghi phạm nổ súng làm 5 người chết ở TP.HCM.

Nội dung công văn cho biết, chiều 29/1, do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại địa bàn ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi), Tuấn sử dụng súng AK bắn chết 4 người và làm bị thương 1 người rồi bỏ trốn.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuấn gây án rất manh động, có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận TP.HCM hoặc trốn qua Campuchia.

Công an TP.HCM vây ráp rừng trạm - nơi nghi ngờ Lê Quốc Tuấn lẩn trốn.

Giám đốc công an tỉnh Bình Phước yêu cầu trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, truy bắt.

Các phòng, ban, công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để Tuấn bỏ trốn sang Campuchia. Được biết, tỉnh Bình Phước có 3 cửa khẩu và một số lối mở qua lại với Campuchia.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.