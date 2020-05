Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ

(VTC News) - HĐXX cho rằng, Công an TP Thái Bình xác định không có dấu hiệu tội phạm và không khởi tố vụ án hình sự xảy ra ở Công ty Lâm Quyết là chưa thận trọng, thiếu căn cứ.

(VTC News) - Cơ quan CSĐT Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ hành hung, gây thương tích 24% đối với nữ kế toán tại Đà Nẵng.

(VTC News) - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông kể lại hành trình truy bắt bí thư xã giết cháu vợ, đốt cùng ô tô của mình nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

(VTC News) - Được phân công đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi nhưng 2 cựu cán bộ công an lại cấu kết với các bị can khác sửa điểm, nâng điểm cho nhiều thí sinh.