Bị khởi tố tội hiếp dâm mới biết bạn gái chỉ 12 tuổi

Ngày 28/2, Công an TP Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Quang (32 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) ra tòa về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, tháng 7/2019, qua facebook, Huỳnh Quang làm quen cô gái tên T. (trú huyện Hòa Vang). Ban đầu, hai người nhắn tin, nói chuyện qua messenger. Sau đó thấy tâm đầu ý hợp, nảy sinh tình cảm nên Quang lên Hòa Vang tìm gặp T.

Ngày 11/10/2019, Quang đưa T. về phòng trọ của mình ở phường An Hải Đông chơi, sau đó cả hai quan hệ tình dục nhiều lần.

Sau nhiều lần biết con xuống phố chơi, bố T. sinh nghi, theo dõi, phát hiện sự việc và làm đơn trình báo Công an quận Sơn Trà. Bị cơ quan công an triệu tập làm việc, Quang mới biết người yêu chỉ 12 tuổi 7 tháng. Quang khai, thấy người yêu chủ động trong chuyện yêu đương, anh ta có cẩn thận hỏi tuổi thì T. nói mình 24 tuổi.

Ngày 30/11/2019, Công an quận Sơn Trà khởi tố, bắt tạm giam Quang về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền. Sau quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng hoàn tất bản kết luận, đề nghị truy tố Quang ra tòa.

