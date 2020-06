Bắt nghi phạm ngồi trên ô tô chĩa súng bắn người trọng thương ở Hải Phòng

Sáng 22/6, trả lời PV VTC News, đại diện Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ được nghi phạm nổ súng bắn người trọng thương tại quán trà hoa cúc nằm trên đường Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng).

Nghi phạm bị bắt giữ vào sáng sớm 21/6, sau 1 tuần gây án. Kẻ này được xác định là Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng).

Cũng theo vị công an quận Hồng Bàng, sau khi lấy lời khai, sáng 22/6, lực lượng chức năng dẫn giải nghi phạm tới phố Phan Bội Châu để dựng lại hiện trường vụ án.

Nghi phạm được dẫn giới tới phố Phan Bội Châu để dựng lại hiện trường vụ nổ súng bắn người trọng thương.

Như VTC News đưa tin, lúc 7h54 ngày 14/6, ông L. (50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) đang ngồi uống nước cùng một phụ nữ tên V. tại khu vực trước cửa nhà số 17 Phan Bội Châu thì nghe thấy tiếng nổ. Sau đó, ông L. phát hiện mình bị thương ở vùng mặt và bị chảy máu. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 108 Hà Nội cấp cứu.

Hình ảnh từ camera cho thấy, nghi phạm ngồi trong xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Hyundai i10. Khi cửa kính sau mở, người này chĩa súng để bắn vào ông L. đang ngồi uống trà.

Nghi phạm dựng lại cảnh ngồi trong ô tô 4 chỗ và nổ súng bắn ông L. trọng thương.

Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, thời điểm gây án, nghi phạm ngồi trên xe ô tô lắp biển số giả nên gây khó khăn cho lực lượng phá án.

Sáng 15/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ông L. nhập viện trong tình trạng ở vùng mang tai bên phải có vết thương đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông, há miệng khó khăn, nuốt không đau.

Biển số xe nghi phạm dùng khi gây án là biển giả.

Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt và cấp cứu lấy dị vật kim khí, mảnh xương vỡ và tổ chức phần mềm dập nát.

Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của của viện đạn sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp, kíp mổ phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.